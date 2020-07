Ganzenfestival Coevorden wordt driedaags evenement

"Ik denk dat we een van de weinigen zijn die het aandurven om zoiets te organiseren", vertelt Johan Velzing van het team Ganzenfestival Coevorden. "Als we alle maatregelen van het RIVM in acht nemen en het kan, dat kan het. En we zijn eruit gekomen."

Aan tafel

Hoe het festival er dit jaar dan uitziet? Velzing vertelt: "Dit jaar hebben we een opbouw in leeftijd." De vrijdagavond begint met de jeugd van 13 tot en met 17 jaar en op zaterdag en zondag volgen hogere leeftijdscategorieën. "Zo kunnen we elke leeftijdscategorie ook bieden waar ze op muzikaal gebied van houden."

Het festival had vorig jaar nog zo'n 3200 bezoekers, dit jaar is er op de zaterdag- en zondagavond een maximum van 700 bezoekers. "Dat betekent wel 25 procent minder capaciteit", zegt Velzing. "Alleen op vrijdagavond, de avond voor de jeugd, zijn we niet aan beperkingen gebonden. Dan zouden er wel 2000 mensen kunnen komen." Verder reserveert iedereen dit jaar een zitplaats aan een tafel, zodat er genoeg afstand van elkaar gehouden kan worden.

'Fantastische artiesten'

Velzing vertelt dat de organisatie van het festival in deze periode 'veel energie en aanpassingsvermogen' vereist. "Je bent er meer tijd, meer mankracht en meer geld aan kwijt." Dit betekent volgens Velzing dan ook dat het festival dit jaar geen winst maakt. "Maar de artiesten die komen optreden houden rekening met de omstandigheden."

Welke artiesten dat zijn, wil Velzing nog niet zeggen. Maar dat bezoekers dezelfde beleving als vorig jaar zullen krijgen, dat staat voor hem vast. "Absoluut. We hebben een mooie line-up met fantastische artiesten."

'Super samenwerking'

Velzing benadrukt dat hij de samenwerking met de gemeente Coevorden 'super' vindt. "De gemeente denkt goed mee in mogelijkheden en er is goede communicatie. Een super samenwerking."

De kaartverkoop voor het festival is vandaag gestart.