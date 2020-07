Rode wouwen verlaten Drenthe

De sierlijke roofvogel broedt nu al een aantal jaar in de provincie. Voor het tweede jaar volgen onderzoekers van het kenniscentrum voor Akkervogels Grauwe Kiekendief de jongen om zo informatie te verzamelen over het trek- en broedgedrag van de vogels.

Zender voor de oudste

De nesten bevinden zich in Wilhelminaoord en De Wijk. In elk nest zijn drie jongen geboren waarvan alleen de oudste een zender heeft gekregen. "Die zenders zijn kostbaar, maar het is ook een belasting voor de jongen. Aangenomen wordt dat het oudste jong het sterkst is omdat die vaak het beste eten krijgt," aldus vogelaar Arend van Dijk.

Met de gegevens van de zenders brengen onderzoekers de vestiging van de rode wouw als broedvogel in ons land in kaart. Ook komen zij zo meer te weten over migratie en terreingebruik en kunnen ze nagaan wat er gebeurd is als vogels uitvallen. "Er zijn flink wat jongen overleden door klappen van een windmolen," vertelt Van Dijk. "Maar de Drentse jongen doen het goed, ze leven allemaal nog."

Gevlogen

Het nest in Wilhelminaoord is vorige week verlaten. Het oudste jong uit het nest in De Wijk is gisteren vertrokken en zit inmiddels in Duitsland. Waar jongen van andere roofvogels na het uitvliegen nog geruime tijd in de buurt rondhangen, laten jonge wouwen hun geboortegrond snel achter zich.

Eerdere studies laten zien dat jongen eerst een tijd rondzwerven nadat ze het nest verlaten hebben. Ze overwinteren in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje en komen het volgende voorjaar weer terug. Na een jaar of twee à drie starten ze een eigen gezin. Met behulp van de zenders kan vastgesteld worden of de Drentse jongen ook naar Drenthe terugkeren om te broeden.

