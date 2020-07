Brand zorgboerderij 't Haantje: 'Heel zwaar, maar we kijken vooruit'

De brand die ontstond in de schuur sloeg over naar de boerderij (Rechten: Van Oost Media)

Een 'stom ongeluk' noemt algemeen directeur Harriƫtte Maassen van zorgboerderij 't Haantje in 't Haantje de brand van gisteren. "Het is diep triest voor alle mensen die er werken."

De zorgboerderij biedt dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking of met psychiatrische klachten. De groep mensen die naar de dagbesteding komt, telt zo'n negen à tien mensen. Bij de brand zijn geen mensen of dieren gewond geraakt.

'Vonk vrijgekomen'

Maassen vertelt dat de brand is ontstaan in wat 'de creatieve schuur' wordt genoemd. "Tijdens werkzaamheden van het personeel is er een vonkje vrijgekomen, lang in de lucht blijven hangen en uiteindelijk ergens neergedaald waar het brand heeft veroorzaakt." Door de droogte sloeg die brand over naar de 'woonboerderij' met rieten dak. Die wordt zo genoemd omdat de voormalig eigenaar in dat pand woonde, maar tegenwoordig wonen daar geen mensen meer. Maassen: "De mensen zijn gelukkig niet hun woonplaats, maar wel hun werkplaats kwijt."

Op het terrein staat nog een derde pand, dat nog wel intact is.

Herbouwen en tijdelijke locatie

Voor de mensen van de dagbesteding is ondersteuning geregeld van slachtofferhulp. "Sommige van de deelnemers van de dagbesteding kunnen 's nachts moeilijk slapen, maar het gaat verbazingwekkend goed met ze", vertelt Maassen. "We praten extra veel, we delen veel met elkaar en we gaan verder in de wetenschap dat er weer iets nieuws voor terugkomt."

Er wordt hard aan gewerkt om voor de deelnemers van de dagbesteding snel een vervangende locatie te vinden. "Onze wens is om daar volgende week weer mee te kunnen starten. De deelnemers die in Zweeloo wonen, kunnen in Zweeloo blijven en voor de deelnemers die niet uit Zweeloo komen, kijken we naar opties voor een alternatieve locatie met tijdelijke werkplekken."

De bedoeling is dat de zorgboerderij weer herbouwd gaat worden. Maassen: "En daar proberen we iedereen bij te betrekken. We willen rekening houden met wensen, qua inrichting bijvoorbeeld." Zo wordt geprobeerd toch een positieve draai aan de situatie te geven.

'Steun hartverwarmend'

"Het is hartverwarmend om te zien hoeveel steun we van iedereen hebben gekregen", vertelt Maassen. "Dat is echt opvallend en dat doet ons ontzettend goed."

