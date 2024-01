Engerling gooit roet in het eten van kerstboomteelt: 'Zitten ze in je perceel, dan ben je te laat'

Moeten we over een paar jaar allemaal een kunstkerstboom? Mogelijk wel, want het kopen van een echte kerstboom kan de komende jaren lastig worden. De engerling gooit roet in het eten van de kerstboomkwekers. Engerlingen zijn de larven van verschillende soorten kevers en tasten de wortels van kerstbomen aan.

Kerstboomkweker Rien de Jong uit Exloo heeft last van deze larven. "Het wordt een steeds groter probleem, als je eenmaal engerlingen in je perceel hebt, dan ben je te laat", vertelt De Jong.

Perfect voor de engerling

De teelt van een kerstboom duurt 6 tot 9 jaar, genoeg tijd voor de engerling om zich te verspreiden in de landbouwgrond. Ze zitten op zo'n twintig centimeter diepte. De kleine larven houden van grond die niet veel bewerkt wordt en kunnen daar wel drie jaar blijven zitten. "Daarom is een kerstbomenperceel perfect voor deze beesten", aldus De Jong.

De engerlingen hebben geen natuurlijke vijanden. Tegenwoordig zijn er biologische middelen om ze te bestrijden, maar volgens De Jong werkt dit oppervlakkig. "We hebben al van alles geprobeerd, aaltjes bijvoorbeeld. Het probleem is dat we de aaltjes niet diep genoeg de grond in krijgen en dat het enorm kostbaar is. Met die oplossing zijn we ongeveer 1500 euro per hectare kwijt."

De engerlingen houden van droge zandgrond. "Dus voor de beesten hebben we in Exloo ideale grond", aldus De Jong. De kleine larven zijn een probleem waar de kerstboomkweker de afgelopen vijf jaar last van heeft. "We waren een van de eerste kwekerijen bij de Vereniging Nederlandse Kerstboomkwekers die hier last van had, maar nu heeft wel 60 procent van de kwekerijen engerlingproblemen."

Financiële domper

De Exloose kerstboomteler probeert grond te ruilen met akkerbouwers, zodat ze de engerlingen kunnen omzeilen. "Als je de engerlingen eenmaal door hebt, dan is het te laat. Je kan de kerstbomen niet op een nieuw perceel verder laten groeien. Je houdt er namelijk altijd een kluit met zand aan, daar zit de engerling al in", zegt De Jong.

Op economisch gebied is het een strop voor de kweker. "Als je 15.000 kerstbomen plant en meer dan de helft gaat na het eerste jaar al dood, dan kan het niet uit." Dit heeft De Jong meegemaakt op zijn oude percelen, maar door het ruilen van grond is de schade momenteel beperkt.

Het probleem van de engerling is dat het beestje zich snel kan verspreiden. "Je eigen grond kan vrij zijn van engerlingen, maar ligt het perceel naast een paardenwei of natuurgebied, dan zitten de beesten zo weer op je eigen land. Dan begint de hele cyclus opnieuw."

Toekomst