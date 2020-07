FDF: 'Boeren, ga morgen met de auto' [update]

Volgens Jos Ubels van FDF is het doel van de actie te groot om op korte termijn de actie af te blazen. "We denken met de trekker meer te bereiken, maar afblazen is geen optie." Hij roept iedereen op om met veel mensen te komen. Volgens Ubels gaat de politie streng controleren en handhaven. Hij is bang dat er een te negatieve beeldvorming ontstaat.

Voorzitter Marc van den Oever van FDF zelf geeft in een vlog tekst en uitleg:

Verboden voor trekkers

Eerder vandaag verbood waarnemend burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht, als voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht, het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, op parkeerplaatsen en op alle andere openbare plekken in de provincie Utrecht. Het verbod geldt voor vandaag en morgen en treft dus de actie die boeren willen houden.

Volgens Den Oudsten kan de demonstratie niet 'veilig, ordentelijk en gezond' verlopen als er een onbekend aantal tractoren naar De Bilt komt. Dat levert volgens hem ernstige risico's op voor het verkeer, belemmert hulpdiensten in hun werk en geeft kans op wanordelijkheden, zo lieten de gemeente De Bilt en de veiligheidsregio vandaag weten.

Bang voor losse acties

Jos Ubels baalt dat de actie niet doorgaat. "Dit gooit roet in het eten voor onze actie." Ook is Ubels bang dat het verbod op trekkers erop uitdraait dat boeren op eigen houtje weer losse acties gaan organiseren. En dan vooral op dagen na de demonstratie in Bilthoven. Hij wijst daarbij ook naar de actie van gisteren in Friesland, waar boeren met lampjes in een weiland een actie hielden.

Toch ziet hij ook wel voordelen in het protesteren met een auto. "Het is een drukke periode voor boeren, dit maakt het wel wat makkelijker. Ze zijn nu niet zo lang onderweg."

Hoeveel invloed de actie op de Drentse wegen gaat hebben is nog niet duidelijk.