'Meer honden vermist door vuurwerkknallen'

Een flits, een knal, je hond die schrikt en er vandoor gaat. De periode rond de feestdagen zijn zware tijden voor honden en hun baasjes. Dat merken ze bij de Dierenambulance Noord en Midden Drenthe. "Dit jaar hebben we veertien meldingen gekregen van ontsnapte honden. Dat zijn er aanmerkelijk meer dan een jaar geleden."

Opmerkelijk genoeg kreeg de dierenambulance tijdens Oud en Nieuw vrijwel geen meldingen van ontsnappingen. "Op nieuwjaarsdag zijn twee honden ontsnapt. Een in Assen en een in de buurt van Westervelde. Daarvan is er een in ieder geval geschrokken van vuurwerk", vertelt Annemay Bock. "Maar de meeste ontsnappingen waren tussen de kerstdagen en de jaarwisseling. Dat heeft er mee te maken dat er over een langere periode vuurwerk lijkt te zijn afgestoken."

Landelijk kwamen er bij de Dierenbescherming zestig telefoontjes binnen. Volgens de woordvoerder van de Dierenbescherming is dat aantal 'redelijk stabiel'. Een jaar eerder was dat aantal ongeveer tachtig.

'Ga er niet zelf achteraan'

Zelf gaat Bock met haar vrijwilligers niet achter de verdwenen honden aan. Dat laat ze over aan verschillende zoekteams in het Noorden. "Dat zijn groepen vrijwilligers met veel ervaring waar we nauw mee samenwerken. Bij een vermissing geven we het baasje altijd de tip om zo'n zoekteam in te schakelen. Ga in ieder geval niet met familie en vrienden zelf achter een angstige gevluchte hond aan rennen, want dan kan hij opnieuw op de vlucht slaan. Je weet niet wat zo'n dier dan doet. Misschien rent hij zo de weg over met alle gevolgen van dien."

Nog beter is om te voorkomen dat je hond er vandoor gaat door vuurwerk. Bock heeft wel enkele tips. "Creëer rust en veiligheid in huis en geef je hond een plek waar hij zich kan terugtrekken. Zet een muziekje op, zodat hij rustig wordt. Zorg er daarnaast voor dat hij niet kan ontsnappen, bovendien door een kattenluik of een deur die open staat."