Jaarlijkse piek in aanrijdingen door hitsige reeën: 'Maar minder dierenleed'

Jaarlijks worden er in Drenthe zo'n 600 aanrijdingen met een ree gemeld. Volgens Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) is er dit jaar, in vergelijking met andere jaren, wel minder dierenleed. Sinds een jaar is in opdracht van de provincie namelijk de valwildregeling ingesteld.

Uit zijn lijden verlost

De valwildregeling houdt in dat er een centraal nummer is ingesteld om aanrijdingen te melden. Direct na de aanrijding komt een valwildvrijwilliger naar de locatie om de ree te zoeken. Die bekijkt of de ree uit zijn lijden moet worden verlost of zal herstellen. "Dan liggen aangereden reeën niet twee weken te creperen, maar worden ze snel uit hun lijden verlost", zegt Cas Wichers, vertegenwoordiger jager bij FBE.

"Meestal komt het er op neer dat de ree dan wordt doodgeschoten", zegt Wichers. "Bij een gebroken poot bijvoorbeeld kan een ree niet meer in het wild overleven." Valwildvrijwilligers zijn jagers met een jachtakte, die bevoegd zijn om bepaalde dieren te doden. Wichers vindt deze regeling humaner dan hoe het hiervoor was. "De beesten gaan uiteindelijk toch dood, maar ze gaan nu pijnlozer dood want ze worden direct uit hun lijden geholpen."

2000 euro schade

In de natuur levert de bronsttijd een mooi spektakel op. Natuurliefhebbers kunnen bijzondere geluiden horen, zoals het fiepen van de reegeit. Dat is een soort hoog gilletje. De reebokken rennen daar achteraan, waardoor ze soms blind de weg over rennen.

Dat zorgt voor ongelukken met vaak een kapotte auto en een dode of gewonde ree tot gevolg. Uit cijfers blijkt dat een aanrijding met een ree gemiddeld 2000 euro kost.

In 2020 zijn tot nu toe 338 aanrijdingen met een ree gemeld. 200 keer werd de aanrijding gemeld via de valwildregeling en 138 keer op een andere manier, zoals via de politie. Als je een aanrijding hebt met een ree bel je eerst de politie, maar de FBE wil mensen op het hart drukken om ook hun centrale nummer te bellen: 06-19240555.

'Heel Drenthe is een grote hotspot' (Rechten: Faunabeheereenheid Drenthe)

Data verzamelen

Als alle aanrijdingen worden gemeld bij FBE kunnen zij een beter beeld vormen van het totale aantal aanrijdingen en waar ze gebeuren. Dan kunnen zij de overheid adviseren om op bepaalde plekken maatregelen te nemen.

Dat kan in de vorm van spiegeltjes in de berm, die de reeën afschrikken door de reflectie van de koplampen van de auto's. Dit kan ook door de berm te maaien, zodat automobilist en ree elkaar eerder zien. En in het uiterste geval kan er ook een hek geplaatst worden langs de weg.

"Op deze kaart zie je dat eigenlijk heel Drenthe een hotspot is", wijst Wichers aan. "Maar op bepaalde wegen zie je wel meer aanrijdingen gebeuren. Daar proberen we iets aan te doen."

Knelpunten

Bij het verzamelen van data over aanrijdingen met een ree ervaart de FBE nog twee grote knelpunten. De eerste is de samenwerking met de meldkamer van de hulpdiensten. Daar komen alle meldingen van aanrijdingen binnen, maar die worden niet automatisch doorgegeven aan de valwildvrijwilligers. "Daardoor missen we een deel. Er zijn dus in totaal meer aanrijdingen dan er bij ons gemeld zijn."

De tweede frustratie van Wichers en collega's is dat de FBE geen gezag heeft over de N-wegen. "De Hunebed Highway is ook een Ree Highway. Maar die cijfers zijn bij ons niet compleet omdat we bij deze valwildregeling niet verantwoordelijk zijn voor N-wegen, zoals de N34."