Drie gewonden bij steekpartij in Hoogeveen, twee verdachten aangehouden

Het incident gebeurde gisteravond rond 19.45 uur aan de Albert Steenbergenstraat. Even verderop aan de Grasmus troffen agenten een zwaargewonde 26-jarige man aan, zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man is aangehouden voor betrokkenheid bij het incident en overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderling conflict

De politie doet nog onderzoek naar de zaak en heeft een auto in beslag genomen. De verdachten zitten nog vast. "Meer aanhoudingen sluiten we niet uit", laat de woordvoerder van de politie weten. "We komen graag in contact met mensen die iets gezien hebben of die beelden hebben waarop iets te zien is."