Slepend conflict over bungalowpark Schoonoord zit muurvast

Dat klopt, beaamt eigenaar Janneke Lampe. "Ik ga niet meewerken aan een scan, als ik het sterke vermoeden heb dat de uitkomst daarvan bij voorbaat al vaststaat. Het is namelijk glashelder dat de gemeente hier alleen nog recreatie wil toestaan."

Dat is volgens haar te kort door de bocht. "Ons is in 2017 toegezegd om in algemene zin in gesprek te gaan over de toekomstmogelijkheden van Wico. In mei vorig jaar is toegezegd dat gekeken zou worden naar de actualiteit van het huidige beleid. Gesprekken hierover hebben vervolgens nooit plaatsgevonden; in plaats daarvan was het besluit 'terug naar recreatie' al genomen", zegt Lampe. "Er zijn eerdere scans geweest die erop wezen dat er nu weinig tot geen perspectief voor recreatie is op dit terrein. Dat is ook zo, want er zijn naast de bungalows ook helemaal geen recreatiefaciliteiten aanwezig. Daarom is onze oproep al tijden: laat het gewoon zoals het is, dat gaat al jaren prima."

De gemeente wil af van permanente bewoning op vakantieparken. Het moet vorming van woonwijkjes in het buitengebied, ondermijning en criminaliteit tegengaan. Eerder zei wethouder Steven Stegen al dat het al jaren bekend is dat permanente bewoning op dit soort parken niet is toegestaan.

'Nagenoeg geen problemen of incidenten op dit park'

"Dat snap ik wel", zegt Lampe. "Het probleem voor ons is dat er helemaal geen oog is voor wat hier nu precies de situatie is. Er zitten hier geen arbeidsmigranten, er zijn geen noemenswaardige problemen en er vinden bijna nooit incidenten plaats. Dit is geen park waar de politie drie keer per week aan komt rijden, bij wijze van spreken"

Volgens Lampe zitten er wel ruim dertig bewoners die niet zomaar ergens anders heen kunnen. "Kijk, als er nu in Coevorden honderd sociale huurwoningen leeg zouden staan, dan zou de situatie heel anders zijn." Meer in het algemeen: "Ergens is besloten dat Wico een volledig recreatief park zou moeten worden, maar bij dat besluit zijn wij destijds helemaal niet betrokken geweest."

Lampe wil daarom niet meewerken aan een proces dat er volgens haar op gericht is dat permanente bewoning op Wico ophoudt. "Dit park is opgericht door mijn opa en oma Willem en Coba. Het is een familiebedrijf. Ik ben de derde generatie en de vierde dient zich aan. Al bijna zestig jaar gaat het hier goed, waarom zou je dat dan moeten veranderen?"