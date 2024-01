Koning Willem-Alexander komt naar Meppel: 'Beloning op het ondernemerschap'

Koning Willem-Alexander komt woensdag 17 januari naar de haven in Meppel. De majesteit laat zich die middag bijpraten over duurzaam ondernemen, economische ontwikkelingen in het havengebied, samenwerking en het inspelen op veranderende vervoersstromen. Daarnaast gaat hij met de boot naar het centrum van de stad.

Port of Zwolle, zoals de haven in Meppel heet, is het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel. Hier komen water, spoor en wegen samen.

Bedrijven bezoeken

Tijdens zijn bezoek aan de haven zal Willem-Alexander verschillende bedrijven bezoeken. Hij krijgt uitleg over de rol van waterstof, over duurzaam bouwen en over het hergebruiken van de materialen die de sloop van gebouwen en vrachtschepen oplevert. Naast ondernemers en medewerkers zijn ook studenten aanwezig die stage lopen bij de bedrijven. Zij vertellen over hun ervaringen en over hun toekomstplannen.

Het bezoek van de koning begint bij botenbouwer Alumax Boats. "Dit is beloning op het ondernemerschap, een kroon op het werk", zegt de woordvoerder van het Alumax Boats over het koninklijk bezoek. Maar het aantal bezoekers wordt het bedrijf wat te gortig. "Wij wilden juist dit jaar minder bezoek ontvangen. Het hoogtepunt was het bezoek van minister Schreinemacher vorig jaar. We zijn soms net een openluchtmuseum met al het bezoek. Dat is prima, maar we wilden de drukte wat minder. Toen hoorden we vlak voor kerst dat de koning komt."