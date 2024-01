Vincent van Gogh is weer thuisgebracht door oudejaarsvereniging De Oliebol

Het metershoge beeld van Vincent van Gogh, dat 12 december van z'n sokkel in Assen verdween, staat weer op z'n plek. Oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder had het ontvreemd. Op de plek van het beeld plaatsten zij een bord met de tekst: 'Ik ben vannacht even verrast, ik sta nu ergens anders met mijn kwast.'

De oudejaarsvereniging wilde de stunt koppelen aan een thema. "En dit jaar dachten we: we moeten een ode aan onze ambachtslieden in Vledder brengen", legt Tim de Rooij van de De Oliebol uit. "Zo zijn we bij Vincent van Gogh uitgekomen."

Aangifte

Ondernemersvereniging Vaart in Assen was er helemaal niet blij mee. "Vincent staat er niet altijd natuurlijk. Hij is onderdeel van de expositie en de Vincent van Gogh-experience: de route door de binnenstad", zegt Kjeld Vosjan, binnenstadsarchitect. "Dat communiceren we ook overal. Dus we hebben ook wel teleurgestelde reacties gehad. Mensen zeiden: waar is Vincent nou?"

De ondernemersvereniging deed aangifte. "Dat heeft deels te maken met eventuele schade, verzekeringen, en dat soort dingen. Maar het is vooral een gebaar. Een grapje is leuk, maar bedenk ook goed wat de gevolgen zijn."

Veel publiciteit

En hoewel ze bij De Oliebol best snappen dat Assen lang op Vincent heeft moeten wachten, ziet de oudejaarsvereniging het allemaal net even anders. "Het heeft ontzettend veel publiciteit opgeleverd, ook voor de kunstroute hier en voor de tentoonstelling van Vincent van Gogh. Dus ik denk dat dat ook voor hun mooi meegenomen is in dit geval."

"En wij hebben het beeld heel zorgvuldig behandeld. Het is zeker niet beschadigd. Dus ik hoop, of ga er stiekem wel een beetje van uit, dat de aangifte teruggetrokken wordt." Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, bespreken de mannen na tijd onder het genot van een kopje koffie.

Geheim van de smid

En dan nog even die ene prangende vraag: hoe kon Vincent ongemerkt worden gekidnapt? "Ja, die vraag krijgen we heel veel, want hij is natuurlijk echt heel groot. Maar dat is ons geheim, dus dat zullen we nooit vertellen. Wat ik wel kan vertellen is dat we heel snel waren. We waren binnen 5 minuten weer onderweg naar Vledder."