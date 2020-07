Coronapatiënt Patrick Nahafahik: Dankzij m'n moeder leef ik nog

"Ik werd toen gebeld door een arts die zei: hij ligt te lang aan de hart-long-machine, hij moet eraf", herinnert moeder Ali van der Veen zich. "Maar toen heb ik gezegd: hij mag er niet af want dan gaat hij dood. Dat beaamden ze ook."

"Toen hebben ze toch gezegd: oké", vult Nahafahik aan. "En als mijn moeder zegt: dat gaat niet gebeuren, dan gebeurt het ook niet. En daar ben ik haar nu heel dankbaar voor", aldus het lijdend voorwerp zelf.

'Je moet wel knokken Patrick'

Twee dagen nadat Nahafahik in het Wilhelminaziekenhuis wordt opgenomen, wordt hij al overgeplaatst naar de intensive care om beademd te worden. Vooraf moet hij eerst afscheid nemen van zijn familie.

"Ik denk dat dat het moeilijkste is wat je als mens kunt doen. Je weet dan dat het serieus is", zegt Nahafahik. "Ik huilde en ik zei: ik hou van jou. En ik weet nog dat ik heb gezegd: Je moet wel knokken Patrick", vult zijn moeder Ali aan.

"Zelf dacht ik: Ik ga gewoon een nachtje slapen en zo voelde het voor mij ook. Het lijkt erop dat mijn brein heeft gezegd: alles wat ik niet wil herinneren, gaat gewoon weg", zegt de oud-topsporter.

Fysiek een alleskunner

In z'n jonge jaren werd Nahafahik drie keer Europees Kampioen aerobics. Ook won hij brons op het wereldkampioenschap. Fysiek was hij een alleskunner. Tegenwoordig is hij teamleider op de dansacademie van Lucia Marthas in Groningen waar hij nog steeds les geeft.

Nadat hij twaalf weken in het ziekenhuis heeft gelegen wordt hij, nota bene op zijn vijftigste verjaardag, eindelijk overgebracht naar revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren. Inmiddels is hij thuis en gaat hij twee keer per week naar Haren om te revalideren. Een proces wat nog lang gaat duren. "Ze zeggen 54 dagen in coma betekent 54 weken revalideren. Dat is iets meer dan een jaar en ik ben nu pas anderhalve maand onderweg", zegt Nahafahik.

Naar omstandigheden gaat het goed met hem. "Ik heb natuurlijk heel lang op m'n buik gelegen. Daardoor heb ik last van m'n handen en m'n schouders. Ik heb ook doorligplekken op m'n voorhoofd."

Waarschuwing

Z'n longen waren voor 75 procent aangetast. Hij kreeg een longembolie, twee longontstekingen en had ook vocht achter z'n longen en een virus in z'n bloed. "Dat zijn toch heftige dingen. En daar staan mensen niet bij stil omdat je hier in het Noorden niets van corona merkt", waarschuwt de Assenaar.

Wonderwel is zijn longcapaciteit weer opgekrabbeld naar 83 procent. Maar een flinke waarschuwing blijft op z'n plaats. "Het is eigenlijk simpel te voorkomen door gewoon die anderhalve meter afstand te houden en alert te blijven", besluit Nahafahik.