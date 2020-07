Twintigers op ‘roadtrip’ lichten vele ouderen op: vier jaar cel geëist

Dertien van de 24 slachtoffers wonen in Hoogeveen. Voor betrokkenheid bij enkele gevallen in die plaats eiste het OM zes maanden cel tegen een 20-jarige handlanger uit Zaandam. Beide mannen ontkenden en zwegen bij zowel de politie als vanmiddag in de rechtbank in Assen.

'Chillen in Hoogeveen'

Op 17 december werd het duo in Drenthe opgepakt, vlak nadat er van de rekening van hun laatste slachtoffer 3500 euro was gepind. De Zaandammer bekende dat hij die dag en ook de dag ervoor in Hoogeveen was geweest. "We gingen er chillen. Het was een soort roadtrip. Zo reden we wel vaker naar andere steden in Nederland", vertelde hij.

Op de vraag van de officier welke toeristische highlights hij in Zuidwest-Drenthe had bezocht, moest hij het antwoord schuldig blijven. De aanklager vatte het samen als 'een lulverhaal'. De twee waren met de auto van de man uit Koog aan de Zaan, die een taxibedrijf had. In de auto werden na hun aanhouding meerdere pinpassen van slachtoffers gevonden.

"Dit soort roadtripping noemen we bij politie en justitie gewoon mobiel banditisme", reageerde hij. "In deze zaak werd met babbeltrucs ouderen in het hele land geld afhandig gemaakt. Van Venray tot Wormerveer en van Hoogeveen tot Sliedrecht." In totaal maakte de hoofdverdachte ruim 30.000 euro buit. Hij sloeg tussen oktober en half december toe in serviceflats en aanleunwoningen bij verzorgingstehuizen.

Pakketbezorger

Het oplichten gebeurde steeds op dezelfde manier: ouderen werden gebeld door iemand die zei dat hij van PostNL was met de boodschap dat er een pakketje of een cadeaubon klaarlag en dat een eerdere poging om die te bezorgen, was mislukt. Vervolgens vroeg de beller of hij het pakketje misschien mocht brengen. Als hij toestemming kreeg, kwam hij binnen een uur langs.

De man droeg een PostNL-jas en vroeg de ouderen één euro over te maken via een mobiel pinapparaat. Op die manier kreeg hij de pincode. Tijdens het pinnen veroorzaakte hij verwarring en verwisselde hij stiekem de pinpas van het slachtoffer voor die van een eerder slachtoffer. Pas als de 'bezorger' weg was, ontdekten de slachtoffers dat ze de pinpas van iemand anders hadden gekregen en hun eigen kwijt waren.

De meesten kregen snel argwaan, maar bijna nooit snel genoeg, want binnen een uur was er vaak al een flink bedrag gepind bij pinautomaten in de buurt. Behalve in Hoogeveen, waar hij werd geholpen door de andere man, sloeg de man uit Koog aan de Zaan volgens het OM toe in onder meer Dokkum, Harlingen, Lemmer, Venray, Sliedrecht en Wormerveer.

Veel geld op zak

Bij hun arrestatie hadden de verdachten 2800 euro en 1100 euro contant bij zich. De ene zei dat hij dat had verdiend met werken, de ander verklaarde dat hij het van zijn ouders had gekregen om mee te nemen op vakantie. De man uit Zaandam werd vanwege zijn kleinere rol na zes weken vrijgelaten. De hoofdverdachte zit nog steeds in voorarrest. Over de PostNL-jas die in zijn auto lag, zei hij dat die van een andere man was, wiens naam hij niet wilde noemen.

Op camerabeelden van banken werd de man uit Koog aan de Zaan meerdere keren door politieagenten herkend. De aanklager noemde de werkwijze 'doortrapt'. Om aan te geven dat het om bijna allemaal kwetsbare slachtoffers ging, benadrukte hij dat de jongsten zestigers waren, maar de anderen waren allemaal over de 70, 80 en zelfs 90 jaar.

Het oudste slachtoffer was een 98-jarige man uit Dokkum. "Hij vertelde de politie dat hij de bezorger gewoon had vertrouwd. Zo hoort dat ook en daar hebben de verdachten misbruik van gemaakt", aldus de officier.

De advocaten van beide mannen vroegen vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank doet op 18 augustus uitspraak.