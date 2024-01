Van 'slagveld' tot goede buren: Gastenhuis wil bijdragen aan speelplek Ridderveld

Een slagveld. Zo zou je het Ridderveld in Emmen twee jaar geleden kunnen omschrijven. Omwonenden gebruikten het terrein al jaren als speel- en ontmoetingsplek. Groot was de verontwaardiging toen er bouwplannen waren voor de kleinschalige opvang van dementerenden.

Na luid protest bleef een derde van het veld bewaard voor de buurt. Inmiddels is de vrede getekend: de opvang is zo goed als opgeleverd. De omwonenden is een compleet nieuw ingericht speelveld toegezegd op hun helft. Die wordt later dit jaar aangelegd.

Jarenlang plannen

Een heerlijke plek om een balletje te trappen. Of om een buurtfeest te houden. Inwoners rondom het Ridderveld in het centrumgebied van Emmen prezen zich wat gelukkig na de sloop van de Vrije School Michael op het Ridderveld. De gemeente koerste jarenlang op nieuwbouw op het terrein. Al in 2017 waren er plannen voor een wooncomplex voor dementerenden. De buurt schoot het plan destijds af en dacht dat daarmee de kous af was.

Een kleine drie jaar geleden kregen omwonenden te horen dat de opvang onder de noemer Gastenhuis er alsnog gaat komen. De buurt droeg alternatieve locaties aan, bedacht zelf een plan voor het speelveld en trok bij de Emmer gemeenteraad aan de bel. Het mocht niet baten. De enige winst die geboekt werd, was behoud van een deel van het terrein.

Kasteel

De buurtbewoners, die zich hebben verzameld in het Ridderveld Comité, praten momenteel met de gemeente over de invulling van het terrein. Volgens comitélid Ilona Scheeve is er momenteel overleg met de gemeente en een leverancier van speeltoestellen. "Er worden ons enkele ontwerpen voorgelegd. Het is de bedoeling dat we daar nog deze maand een klap op geven." Als het goed is, dan staat het er nog voor de zomer.