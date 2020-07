Alternatieve Vierdaagse dit jaar ook door Drenthe

Deelnemers aan de alternatieve Vierdaagse kunnen hun route zelf bepalen. Naast de afstanden van dertig, veertig en vijftig kilometer, kunnen mensen dit jaar ook twintig of tien kilometer wandelen.

Wandelvirus

Tamara Hiddes loopt sinds 2016 de Nijmeegse Vierdaagse. Ze baalde dan ook ontzettend dat het wandelevenement dit jaar niet door kon gaan. "De eerste keer had ik zoveel pijn en ik vond het echt niet leuk, maar de tweede keer was de honderdste editie en dat was wel heel speciaal, dus liep ik toch weer mee. Toen heb ik het virus te pakken gekregen." Nu loopt ze vier dagen lang tien kilometer per dag.

Ook mensen van het politiekorps Noord-Nederland lopen dit jaar de alternatieve Vierdaagse. Normaal lopen ze dan veertig of vijftig kilometer, maar dit jaar houden ze het bij tien kilometer. "Veel mensen denken dat wij onder werktijd lopen, maar dat is een misvatting", zegt Wilko Koster. "We lopen in onze vrije tijd. Met de officiële Vierdaagse krijgen we wel twee dagen prestatieverlof als we het helemaal uitlopen, maar dat is nu niet het geval."

Ook mensen van het politiekorps Noord-Nederland lopen de alternatieve Vierdaagse (Rechten: RTV Drenthe)

Anders dan in Nijmegen

Een alternatieve Vierdaagse is natuurlijk mooi, maar anders is het wel. "Elke doorkomst in Nijmegen is weer een feest", vertelt Hiddes. "Het is zo mooi om daar te lopen. Al die mensen langs de kant. Dat is heel speciaal." Dit beamen de wandelvriendinnen Cella Wegter en Francine Pieters. "Je komt in Nijmegen zoveel bekenden tegen. Je bent daar echt met je wandelfamilie. Dat mis je nu wel." Maar met z'n tweeën maken ze er gewoon het beste van. "Het is een leuke uitdaging, iets nieuws."

Tamara Hiddes loopt sinds 2016 de Nijmeegse Vierdaagse (Rechten: RTV Drenthe)

Kletsen en familie langs de kant

Lisanne Fieten zou voor de eerste keer in Nijmegen gaan lopen. Omdat ze samen met haar vriendin Elsa Piel al wel uitgebreid had getraind, besloten ze om dan maar de alternatieve Vierdaagse te gaan lopen. "Tot nu toe gaat het nog goed. Ik heb nog geen last van de voeten, dus ik mag nog niet klagen" zegt Fieten. De vriendinnen lopen maar liefst veertig kilometer per dag.

Waar heb je het dan zoal over onderweg? "We kletsen over van alles en er staan ook vrienden en familie langs de kant van de weg. We hebben nog geen muziek nodig gehad", zeggen Fieten en Piel. Ook Wegter en Pieters vervelen zich nog niet. "We praten gezellig met elkaar en lachten wat af. Wandelen is gezond voor je en je maakt je hoofd lekker leeg."

Wandelvriendinnen Cella Wegter en Francine Pieters rusten even uit op een terrasje in Sleen (Rechten: RTV Drenthe)

Medaille

Wandelaars die met behulp van de app kunnen aantonen dat ze de alternatieve Vierdaagse hebben gelopen, krijgen een medaille. Niet het officiële kruisje. Hiddes hoopt dat vrijdag haar oma haar met een bos gladiolen opwacht. "Maar dan natuurlijk wel op anderhalve meter afstand." En volgend jaar gaat Hiddes gewoon weer naar Nijmegen. "Ik kan niet wachten."