Bewoners Holdert in Emmen wandelen en rijden geld bij elkaar voor onderzoek naar Alzheimer

Tegelijkertijd wordt er geld ingezameld voor Alzheimer Nederland. "Met dat geld wordt er aanvullend onderzoek gedaan, naar bijvoorbeeld een medicijn om dementie te remmen", legt verpleegkundige Sanne Schra uit. Schra organiseert de wandelvierdaagse in Emmen. "We zien mensen hier met Alzheimer en we zien wat dat met iemand doet. Dat is heel heftig."

'Nare tijd gehad'

Overal in Nederland wordt momenteel geld bijeen gewandeld voor de stichting. "Wij in Emmen zijn de enige die met de bewoners lopen. Ik wilde graag dat zij meededen, omdat we een nare tijd achter de rug hebben met de coronamaatregelen. Ik vond het weer tijd voor iets leuks en toen stuitte ik hierop. En vier leuke avonden met de bewoners en geld inzamelen voor het goede doel." Het doel was om 500 euro in te zamelen, maar voor de start werd al gemeld dat er 720 euro is ingezameld.

'We zijn net veulentjes, we dansen erover'

Bewoonster Alie Koops geniet er zichtbaar van. Al kletsend en zingend rijdt ze mee met haar scootmobiel. "Geweldig en goed dat we dit weer met elkaar gedaan hebben", licht ze toe. "We zijn dit jaar nog helemaal niet met z'n allen naar buiten geweest. Dus we zijn net veulentjes. We dansen erover. En heel goed dat we geld inzamelen voor het goede doel. We worden met elkaar ouder en we zien dat Alzheimer hier speelt. En we hebben al een lekker bedragje opgehaald!"