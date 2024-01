Let op: nepaccounts op Facebook doen alsof zij RTV Drenthe zijn

Je hebt meegedaan aan een prijsvraag op de Facebookpagina van RTV Drenthe en vervolgens krijg je een reactie in de comments onder de prijsvraag. Yes, je hebt gewonnen! Je hoeft alleen nog maar op een link te klikken om je gegevens in te vullen. Ho, wacht, niet doen! Dat zullen we bij RTV Drenthe nooit aan je vragen.

De laatste dagen hebben we verschillende meldingen ontvangen van onze volgers over nepaccounts die hen benaderen en net doen alsof zij RTV Drenthe zijn. "Onbekenden hebben verschillende nepaccounts aangemaakt op Facebook", vertelt social media redacteur Sander Foekens.

Niet op link klikken

Dit is niet de manier waarop RTV Drenthe werkt. "Als iemand bij ons een prijs heeft gewonnen op Facebook, sturen wij via Messenger een persoonlijk bericht. Wij vragen je nooit om je ergens te registreren, we vragen alleen om je persoonlijke gegevens via Messenger te sturen, zodat we de prijs kunnen opsturen", vertelt Foekens.