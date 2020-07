Trekkers op de snelweg worden 'gewoon bekeurd'

Het is nog onduidelijk wat voor invloed de acties van boeren vandaag gaan hebben. Boeren uit de hele provincie verzamelen zich vanaf 9.00 uur bij Rogat om vanuit daar te vertrekken naar het RIVM in Bilthoven.

De bijeenkomst in Bilthoven begint om 13.30 uur.

Verbod

Gisteren verbood burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht, als voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht, het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, op parkeerplaatsen en op alle andere openbare plekken in de provincie Utrecht. Ook in de regio's Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek is er een verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen.

Of de boeren vanuit Rogat ook met trekkers de weg opgaan is niet duidelijk. Ze gaan in ieder geval met auto's en misschien met een bus richting Bilthoven. Als boeren wel met trekkers naar de provincie Utrecht rijden, dan hebben ze aangegeven dat niet via de snelweg te zullen doen. Ook FDF gaf al eerder aan dat ze de boeren oproepen om niet op de snelweg te gaan rijden.

Gewoon bekeuren

De politie gaat trekkers die via de snelweg gaan 'gewoon bekeuren'. Ondanks dat er geen verbod op demonstraties geldt in Drenthe. Of en hoe de politie gaat proberen trekkers en overige landbouwvoertuigen van de snelweg te weren wil een woordvoerder van de politie niet zeggen.

Landbouwvoertuigen die niet op N-wegen of de snelwegen mogen rijden, krijgen een reguliere bekeuring.

