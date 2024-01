Verslagenheid in Leek over dood buurtgenoot in nieuwjaarsnacht: 'Dit is zó bizar'

De dood van de 52-jarige Bert Suurd uit Leek tijdens nieuwjaarsnacht heeft diepe indruk gemaakt op buurtbewoners. "Het is verschrikkelijk. Iedereen in de buurt is een beetje van slag", zegt een vrouw die met haar kleinkind vuurwerkresten opruimt tegen RTV Noord

Meerdere betrokkenen

'Niet te bevatten'

"Ik heb hem om half vijf op oudjaarsdag nog zien lopen met zijn drie honden", zegt een andere buurtbewoner. "En dan hoor je de volgende dag dat hij er niet meer is. Dat is verschrikkelijk, het is een heel rustige buurt, er is nooit wat aan de hand. Dat dat hier kan gebeuren is niet te bevatten. Als je iemand aanspreekt op z'n gedrag en je moet dat met de dood bekopen, dat is zó bizar. Ik snap sowieso niet dat je vuurwerk naar honden gooit, want spookt er dan rond in je hoofd?"