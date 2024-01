Bartje zette bruine bonen op de kaart, derde generatie restauranteigenaren Westerbork houden het op de kaart

Peulvrucht op lager pitje

Maar wellicht komt de peulvrucht op een lager pitje te staan. De restaurant gaan deze winter uitzoeken of de bruine boon wel rendabel is. "Andere gerechten verkopen beter en anders moeten we de bruinen bonen steeds weggooien. Dat is natuurlijk zonde." Maar niet getreurd, groepen die komen eten kunnen blijven genieten van de specialiteit.

Tijdens een etentje in De Ar waan je, je in de oudheid. Overal in het restaurant is oude curiosa van opa Klomp te vinden en bij de ingang staat wel iets heel unieks. "Een arrenslee die inmiddels 300 jaar oud is", vertelt Gerda Lubbinge-Schokker. "Koningin Emma heeft daar nog in gereden, mijn opa was zo ontzettend trots op dit stuk."

Opvolgers

De kersverse eigenaren zijn er trots op dat het restaurant zo lang in de familie is gebleven, veel zal er daarom niet gaan veranderen. "Dat mensen eten in een soort museum, dat blijven we gewoon houden volgens traditie", gaat de eigenaresse verder. "De tuin wordt wat opgeknapt en we willen een buitenbar, maar de basis is goed en dat houden we zo", vult partner John Lubbinge aan.