Nieuwe Drentse stichting bindt juridische strijd aan tegen wolven

De pas opgerichte Drentse stichting Wij(s) met Wolven wil de juridische strijd aangaan tegen de wolf. Daartoe heeft zij een gerenommeerd advocatenkantoor in de arm genomen. Doel is om meer duidelijkheid te krijgen over wat wel en niet mag als het gaat over de wolf.

Wij(s) met wolven is een groep burgers met hobbydierhouders, dierhouders en mensen die zich zorgen maken over de ontstane situatie met de wolf: een toenemend aantal wolven en een toenemende schade aan landbouwhuisdieren.

Goed gesprek is nodig

De stichting zegt niet voor of tegen wolven te zijn. "Wolven zijn er en dat heeft gevolgen. We moeten een goed gesprek hebben over de gevolgen en wat we daarmee moeten en kunnen", zegt voorzitter Wim Hennink, die zelf hobbypaardenhouder is in Wapserveen, vlakbij de roedel in het Drents-Friese Wold.

"We willen procederen omdat er een aantal regelingen haaks op elkaar staan. Daar zit een vlak wat schuurt. Daar willen we graag een uitspraak over hebben van wat de voorkeur heeft en wat we wel en niet kunnen. Op dit moment is er teveel onduidelijkheid", aldus Hennink.

De stichting heeft het over 'regulering' van wolven. Oftewel afschieten? "Reguleren betekent dat je de overlast beperkt. Dat kan door het uitnemen van een als 'probleemwolf' aangemerkt dier of het verplaatsen van dieren. Daar moeten we het over hebben", zegt Hennink.

Meerdere juridische opties

Als advocatenkantoor heeft de stichting DeHaan Advocaten en Notarissen ingeschakeld, die onder meer bekend is van het vergoed krijgen van de emotionele schade voor de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen. Advocaat Pieter Huitema ziet wel juridische mogelijkheden om de wolvenproblematiek aan te pakken.

"Bijvoorbeeld door via de nieuwe omgevingswet te zorgen dat je een omgevingsvergunning krijgt of niet onder het verbod valt. Een andere weg is om de landelijke overheid te dwingen om te zorgen dat bepaalde wetsartikelen niet van toepassing zijn", zegt Huitema.

Hoe schat hij de kansen? "Over Groningen was ook totaal geen jurisprudentie. Soms moet je jurisprudentie maken. Wij doen deze zaak aan de hand van bestaande rechtszaken en literatuur. Het belang is heel groot. Een 'nee' is ook duidelijk, maar er moet wel iets gebeuren, dat is duidelijk." Huitema houdt er rekening mee dat het nog wel twee jaar kan duren voordat er een uitspraak is.

Eigendom dieren aangetast

De inschatting van Huitema is dat de situatie dermate ernstig is, dat ingrijpen gerechtvaardigd is. "Als het dusdanig ernstig is dat de samenleving in gevaar is en er is op geen enkele andere manier iets aan te doen, dan kun je ingrijpen. Het is namelijk ook zo dat het eigendom van mensen, landbouwhuisdieren, wordt aangetast. Dat gaat maar door en er wordt niets tegen ondernomen. Wij gaan onderzoeken wat hier tegen kan worden gedaan."

Hoe ziet Huitema dit dan voor zich; een hek om Nederland? "Dat is onmogelijk en onwenselijk. Maar al gaat de politiek alleen al nadenken hierover samen met de omwonenden, dan zijn we al een heel eind", aldus Huitema.

Doel is overlast beperken

Wolvenkenners zijn sceptisch over afschot; het afschieten van wolven zou de situatie zelfs kunnen verergeren. "Als je helemaal niets doet dan zal de populatie groter worden en de overlast toenemen. Niemand wenst dat er op een bepaald moment ook slachtoffers zullen vallen. De inzet is echt om de overlast te beperken tot een acceptabel niveau en dat mens en dier naast elkaar kunnen leven. Regulering is een middel daarvoor", besluit Huitema.