Veiligheidsregio Drenthe: 'Zolang boeren zich aan de afspraken houden is trekker geen probleem'

Volgens onder meer de veiligheidsregio's in Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek hebben in het recente verleden "demonstraties van groepen boeren en sympathisanten met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden."

Vertrouwen

Thijsen ziet de noodzaak van een demonstratieverbod in onze provincie niet in. "We hebben afspraken gemaakt met de boeren dat we als Veiligheidsregio Drenthe vinden dat boeren hun zorgen moeten kunnen uiten. Gisteren heb ik paar keer vertegenwoordigers aan de lijn gehad en ik vind dat we de boeren het vertrouwen moeten geven."

Thijsen wil bovendien niet tornen aan het recht om te demonstreren. "Boeren hebben volledig het recht om een punt te maken. Ze hebben zich de laatste tijd perfect aan alle afspraken gehouden. Die afspraken gaan we niet eenzijdig opzeggen. Dat vind ik onverstandig."

Als het protest toch voor onveilige situaties in Drenthe gaat zorgen, staat Thijsen alsnog open voor een verbod. "Als het vandaag in het slechtste geval uit de hand loopt, is het binnen enkele minuten verboden."