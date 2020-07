FC Emmen start competitie thuis tegen VVV, daarna bezoek aan PSV

FC Emmen start het nieuwe seizoen in de eredivisie op zondag 13 september met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Het eerste fluitsignaal zal om 12.15 uur klinken. Een week later volgt de eerste uitwedstrijd. En dat is direct een loodzware klus: in Eindhoven wacht titelkandidaat PSV.

Dat staat in het conceptprogramma van de eredivisie. Bij VVV staat sinds deze zomer oude bekende Jafar Arias onder contract. De aanvaller, met roots op Curaçao, maakte de overstap van FC Emmen. Arias besloot te vertrekken na een gesprek met de technische staf van de Drentse club.

Eerste wedstrijd

De eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen is op zaterdag 12 september tussen FC Utrecht en AZ. In stadion Galgenwaard wordt om 16.30 uur afgetrapt. Dat is een experiment, mede op verzoek van FOX Sports en de Eredivisie. Alle clubs spelen dit seizoen een keer een thuiswedstrijd op zaterdag om 16.30 uur. Aan het einde van het seizoen volgt een evaluatie.

De eerste divisie begint vrijdag 28 augustus. Nieuw is dit jaar dat tijdens de laatste speelronde van elke periode er die vrijdag geen wedstrijd in de eredivisie is. De aandacht ligt dan volledig op de eerste divisie. Eerder was al bekendgemaakt dat er dit jaar geen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal is. De play-offwedstrijden worden afgewerkt over één duel in plaats van over twee duels.

Coronavirus

In het conceptprogramma zijn alle topduels en derby's zoveel mogelijk in de tweede seizoenshelft gepland. De clubs hebben afgesproken hun stadion aan een andere club beschikbaar te stellen als er vanwege het coronavirus in een bepaald gebied niet gevoetbald kan worden. Om een uitbraak binnen de voetballerij te voorkomen, zullen spelers, staf en scheidsrechters gedurende het hele seizoen worden getest op het virus.

De bezettingsgraad in de stadions zal uiteenlopen van vijftien tot veertig procent, afhankelijk van het soort supporters. Zo mogen onder meer gezinnen dichter bij elkaar zitten dan vriendengroepen bestaande uit volwassenen.

Van de laatste dertien speelronden zijn de details nog niet bekend. De KNVB bespreekt het conceptprogramma vanmiddag met de clubs.