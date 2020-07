Drentse boeren in 'bonte stoet' naar Bilthoven

Vele tientallen boeren uit Drenthe zijn vanochtend vertrokken naar het protest bij De Bilt. Ze rijden in een langzaam konvooi over de wegen.

Door het verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen van verschillende veiligheidsregio's, moest het protest in allerijl worden aangepast. In plaats van trekkers zijn de boeren vandaag in auto's onderweg. Veel boeren hebben speelgoedtrekkers op het dak van de auto gebonden. Onderweg willen ze toeterend aandacht vragen voor de actie.

Geen blokkades

"Het is een bonte stoet", zegt Meine Jongschaap van Farmers Defence Force. Hij coördineert de actie vanuit Drenthe naar Bilthoven. "We hebben toch trekkers bij ons, maar dan op het dak of op aanhangers. We proberen ons zo goed mogelijk aan de regels te houden. Dus geen blokkades en zo min mogelijk overlast veroorzaken."

Volgens Jongschaap is de actiebereidheid groot. "Iedereen die het kan wachten, doet mee." Vanuit Drenthe zijn zo'n zeventig auto's onderweg naar De Bilt. Ze verzamelden zich vanochtend in Geesbrug en Hoogeveen. Vanuit Rogat brengt een bus de actievoerders naar het protest. Jongschaap verwacht vandaag geen acties van achterblijvers in Drenthe.

De boeren mogen bijeenkomen op een terrein in Biltse Rading in de buurt van het gebouw van de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat de actievoerende boeren nog steeds betichten van het produceren van onbetrouwbare stikstofcijfers.

Bekeuringen

Enkele boeren reden te langzaam over de A28 bij Zwolle en zijn daarom bekeurd. Volgens de politie brachten ze de verkeersveiligheid in gevaar. De minimumsnelheid op de snelweg is 60 kilometer per uur.

Rijkswaterstaat raadt andere weggebruikers aan om verkeersinformatie in de gaten te houden en hun snelheid aan te passen als dat nodig is.