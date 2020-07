Werk- en celstraf voor veroorzaken ongeluk met vier gewonden

Een 32-jarige man uit Klazienaveen is veroordeeld tot 180 uur werkstraf, omdat hij in oktober 2017 in dronken toestand een ongeluk veroorzaakte met zijn bedrijfsbusje. Hij belandde met vier passagiers in zijn busje in een sloot aan de Dikke Wijk Oostzijde tussen Nieuw-Amsterdam en Emmen.

Behalve de werkstraf heeft de rechtbank hem drie maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd en een rijontzegging van anderhalf jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Omdat de man zijn rijbewijs al een half jaar kwijt geweest is, hoeft hij het niet opnieuw in te leveren.

Afslag gemist

De Klazienavener ging op 21 oktober 2017 met drie collega's in zijn busje naar een Halloweenfeest in attractiepark Walibi in Biddinghuizen. Onderweg dronken ze al bier. Op de terugweg gingen ze naar een café in Zwolle en later nog naar een café in Nieuw-Amsterdam. Een kennis van een van zijn collega's stapte daarna bij hem in de bus, omdat de mannen nog naar Emmen wilden.

Op een T-splitsing van de Erfscheidenweg met de Dikke Wijk, had de man linksaf moeten slaan, maar reed hij door onbekende oorzaak rechtdoor, langs een boom, de sloot in. Vier inzittenden, onder wie hijzelf, raakten gewond. Eén van de mannen brak zijn knieschijf en kon weken niet werken. De politie ontdekte dat het busje vol lag met lege bierblikjes.

Veel te veel bier

Met droge ogen beweerde de 32-jarige man twee weken geleden in de rechtbank dat hij die dag in totaal vier blikjes en twee flesjes bier had gedronken. Dat paste volgens de rechters niet bepaald bij het alcoholpromillage in zijn bloed. Daaruit bleek dat hij bijna vijf keer meer alcohol op had dan achter het stuur is toegestaan. Van het ongeluk kon hij zich naar eigen zeggen niks meer herinneren.

Dat de zaak pas na ruim 2,5 jaar door de rechtbank werd behandeld, komt deels door de Klazienevener zelf. Steeds als de rechtbank de zaak wilden behandelen, kwam hij niet opdagen en de rechters wilden hem wel graag spreken. Daarom lieten ze hem twee weken geleden door de politie van huis halen.

