Dit zijn de grootste zaken die de rechter in 2024 behandelt

Zwembadmoord

Ook bij het hof in Leeuwarden staat deze maand nog een bijzondere zaak op de planning. De vier verdachten in de zwembadmoordzaak Marum zijn in december 2022 in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank in Groningen. Drie van het kregen voor het uitlokken van moord op de 40-jarige Jan Elzinga in juli 2012 een celstraf van 20 jaar opgelegd. Een vijftiger uit Kampen had het wapen geleverd en kreeg hiervoor een celstraf van 7 jaar opgelegd.

Elzinga werd voor de poort van het zwembad in Marum doodgeschoten. Vandaar de benaming 'de zwembadmoord'. De toenmalige vriendin van Elzinga, haar broer en hun moeder werden negen jaar na de moord alsnog opgepakt. De rechtbank in Groningen zag voldoende materiaal om hen te veroordelen. Evenals de wapenleverancier uit Kampen. De vier ontkennen grif iets met de moord van doen te hebben.

Kofferbakmoord

Het eerste deel van het jaar 2024 brengt ook nog een paar bijzondere uitspraken. Op 12 januari doet het hof in Leeuwarden uitspraak in de 'kofferbakmoord' bij Coevorden. Op 30 november eiste het OM een celstraf van twintig jaar tegen de 45-jarige Hans O. uit Emmen. Hij zou in maart 2017 Ralf Meinema op gruwelijke wijze hebben vermoord. Het lichaam werd gevonden in de kofferbak van de wagen van het slachtoffer. De bedoeling was dat de auto zou verdwijnen in het water van het Stieltjeskanaal. Maar bleef deels steken in de wal, waardoor het lijk werd ontdekt.

Hoogerbrugge

Op 17 januari doet het hof in Leeuwarden uitspraak in een eveneens oude moordzaak in 2017. Op 8 december werd 17,5 jaar cel geëist tegen de 51-jarige Hala E. De vrouw zou de 49-jarige oud-militair Marcel Hoogerbrugge in Hoogeveen in december 2017 hebben gedood door de man te drogeren en zijn schedel in te slaan.