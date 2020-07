Curieuze Collecties: 'Hetzelfde bordje als op de Titanic'

"Ik heb hier een grote vitrinekast met allerlei oude ansichtkaarten, enveloppen en menukaarten. Noem het maar op," zegt Vondeling trots in zijn woonkamer.

Overal in het huis staan miniatuurmodellen van de Titanic. Heel precies zijn de schepen tot in het kleinste detail in elkaar gezet. "Over die grote heb ik twee jaar gedaan."

Praktisch onzinkbaar

De Titanic is een schip dat in 1911 is gemaakt door de rederij White Star Line in Belfast, Noord-Ierland. Het was toentertijd het grootste cruiseschip ooit gemaakt en gebouwd om trans-Atlantische reizen te maken. Maar in de nacht van 14 op 15 april 1912 raakte de Titanic tijdens haar eerste reis een ijsberg en zonk. Daarbij kwamen 1.522 opvarenden om het leven.

Ze hebben nooit gezegd dat de Titanic onzinkbaar was." Jerry Vondeling

Vondeling: "De rederij noemde de Titanic praktisch onzinkbaar. Dat woordje praktisch hebben mensen later weggelaten." Zo is de mythe ontstaan dat de Titanic onzinkbaar was.

Een stukje historie

"Laatst heb ik een bordje op de kop getikt. Een origineel bordje van de White Star Line," zegt Vondeling terwijl hij een witte schotel uit een kastje pakt. Op het bordje staat een rode vlag met een ster: de vlag van de rederij en de vlag waar de Titanic destijds onder voer.

Komen al deze spullen dan echt uit het scheepswrak op de bodem van oceaan? "Nee, ze komen van zusterschepen Olympic en Britannic. Maar het is precies hetzelfde als wat aan boord was van de Titanic."

Voor Vondeling maakt het ook niet uit. "Het voelt gewoon bijzonder. Een stukje historie dat je in je handen hebt."

