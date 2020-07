'Zonder trekkers protesteren laten we niet iedere keer gebeuren'

Dat trekkers vanmiddag niet welkom zijn bij het protest in Bilthoven is een bittere pil voor Jos Ubels uit Anderen, vicevoorzitter van Farmer Defence Force. Maar hij verwacht dat de boodschap van de boeren hoe dan ook luid en duidelijk gaat overkomen.

De Veiligheidsregio Utrecht besloot gistermiddag een verbod in te stellen op demonstraties met landbouwvoertuigen. "Wij zijn een beetje verrast door het zeer late bericht dat we niet met trekkers op pad mogen", zegt Ubels. "Het is zonde dat het symbool van de trekker ons op het laatste moment ontnomen is."

Goed contact

Na Utrecht besloten ook de regio's Groningen, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek een verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen in te stellen. Drenthe volgde dat voorbeeld niet. "We hebben goed contact met de Veiligheidsregio in onze provincie en zij vinden het prima als we met trekkers demonstreren. Volgens mij is dat ook ons recht", aldus Ubels.

"Zoals we het nu hebben georganiseerd, hadden we dat met de trekkers ook netjes kunnen doen. We hebben direct al laten weten dat we niet uit waren op ellende, maar dat vertrouwen had de Veiligheidsregio Utrecht blijkbaar niet. Dat is jammer", stelt Ubels vast. "Je ziet vandaag bijna helemaal geen trekkers rijden in Nederland, dus we hebben het behoorlijk goed kunnen regelen."

Eigen ideeën

Door het ingestelde verbod trokken de protesterende boeren vanochtend vooral per auto richting Bilthoven. Dat leverde op meerdere plekken verkeersoverlast op doordat de actievoerders lage snelheden aanhielden. Ubels: "Iedereen moet begrijpen dat wij qua organisatie van het protest in zeer korte tijd heel veel hebben moeten omgooien. Dat houdt ook in dat mensen met eigen ideeën komen. Die zijn soms goed en soms minder goed."

Ubels rekent op een hoge opkomst in Bilthoven. "We hebben allemaal veel te verliezen. We staan hier voor een heel belangrijk punt. Het RIVM gebruikt twee rekenmodellen en de politiek kiest eigenlijk per dossier tussen die modellen. Dat is een vreemde vorm van willekeur en wetenschappelijk onverantwoord", legt de FDF-voorman de onvrede onder de actievoerende boeren uit.

Groots

"Met trekkers was ons statement vandaag heel duidelijk geweest, dat komt wat grootser over. Maar het komt nu ook wel goed", verwacht Ubels. "Toch zullen we dit niet iedere keer laten gebeuren. De trekkers horen natuurlijk bij het trekkersprotest."