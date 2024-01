Jasmijn uit Gieten gaat naar Olympische Jeugdspelen in Zuid-Korea: 'Had de hoop opgegeven'

Met haar 16 jaar staat Jasmijn Veenhuis aan de vooravond van één van de grootste sportwedstrijden uit haar leven. Over een paar weken mag ze deelnemen aan de Olympische Jeugdwinterspelen in de Zuid-Koreaanse provincie Gangwon.

Het nieuws dat ze zich had geselecteerd voor de Olympische Jeugdwinterspelen kwam als een verrassing. De selectiewedstrijd die eraan vooraf ging, verliep niet helemaal zoals gepland. "Het was een wedstrijd van 500 en 1500 meter. En de 500 meter ging eigenlijk heel slecht, dus toen had ik eigenlijk ook al een beetje de hoop op alles opgegeven."