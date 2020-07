Drukte bij Hunebedcentrum: 'Het is niet leuk om nee te moeten verkopen'

Het is druk bij het Hunebedcentrum in Borger. Zó druk zelfs, dat in de piek van het hoogseizoen dagelijks zo'n vierhonderd tot zeshonderd bezoekers niet in het museum terecht kunnen.

"Voor onze veiligheid en gezondheid beperken we het bezoek. Al zouden we natuurlijk graag de schade van de eerste coronamaanden zo snel mogelijk inhalen. Het is frustrerend om te zien dat dit wel degelijk had gekund", vertelt directeur Harrie Wolters.

Helft minder bezoekers

Op een 'normale' zomerdag ontving het museum achthonderd tot duizend bezoekers per dag, maar vanwege de coronamaatregelen zijn dat nu dagelijks vierhonderd. De bezoekers moeten vooraf reserveren voor een tijdslot. Per kwartier mogen er vijftien tot twintig bezoekers naar binnen. Woordvoerder van het Hunebedcentrum Gijs Klompmaker vertelt: "Dat gaat bijna altijd goed. Bij slecht weer is het even opletten geblazen, want dan willen alle bezoekers naar één punt. Dan moet je af en toe even agentje spelen."

Vaak is het zo dat bezoekers van het grootste hunebed van het land ook even het museum willen meepakken, maar dat kan dus niet altijd. "Soms bellen de TIP's (Tourist Info Points, red.) in Drenthe naar ons of we nog bezoekers kunnen ontvangen, omdat mensen nergens anders terecht kunnen. Maar ook dan is het bij ons vaak al vol", zegt Klompmaker.

Onbegrip

Bij het Hunebedcentrum merken ze dat er steeds minder begrip voor de coronamaatregelen is bij toeristen en potentiële bezoekers. Mensen raken volgens Klompmaker geïrriteerd dat ze alles moeten plannen, online moeten reserveren en niet overal kunnen gaan en staan. "We helpen natuurlijk digibeten en mensen uit de oudere doelgroep met reserveren. Al is er nu zo'n run op tickets dat het steeds meer een uitdaging wordt om iedereen tevreden te houden. Helaas kunnen we simpelweg niet meer doen dan we nu doen", aldus Gijs Klompmaker. "Voor de medewerkers is het niet leuk om 'nee' te moeten verkopen. Je stuit op onbegrip. Dan moet je best een dikke huid hebben. Je geduld wordt getest."

Alternatief: wandelen of fietsen in het Hondsruggebied

Het Hunebedcentrum probeert mensen die niet in het museum terechtkunnen een alternatief te bieden: routes om te wandelen of om te fietsen in het Hondsruggebied. "Daar komen wisselende reacties op. Sommige mensen hebben hun fiets niet mee, of hun wandelschoenen niet aan. Maar je ziet dat mensen op zoek zijn naar dingen die ze kunnen doen", aldus Klompmaker.

"Zo zien de mensen in elk geval het prachtige Hondsruggebied met haar talloze hunebedden, al hadden we ze natuurlijk graag verwelkomd in ons museum", aldus Wolters. "En natuurlijk kunnen mensen het grootste hunebed van Nederland te allen tijde, gratis, komen bewonderen."

'Het spontane gaat er een beetje af'

Gijs Klompmaker denkt dat Drenthe het in de vakantie heel goed doet, maar dat het voor onze provincie wel 'een opgave' is om mensen tijdens hun vakantie te vermaken. "Het spontane van de vakantie gaat er zo een beetje af."