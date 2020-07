Protesterende boeren: 'Ze doen net of we terroristen zijn'

"Op deze manier, met deze maatregelen, zijn er te veel risico's voor koe en kalf. Als er een tekort is aan eiwit, dan heeft dat invloed op het dier, op de koe en op het ongeboren kalf. Voor zo'n kalfje heeft een eiwittekort een levenslang effect. Voeding van de moeder is superbelangrijk voor het latere leven van de baby, dat is niet alleen bij mensen zo, maar ook bij koeien."

Fitte kalveren

Hietberg legt uit: "We willen goed voor dieren zorgen, en nu komt er een maatregel die dat op bepaalde punten in de knel brengt. Als een hoogdrachtige koe te weinig eiwit krijgt, heeft het kalf ook een tekort. Dan komt het kalfje zwak ter wereld." Als voorbeeld noemt de veearts een recente geboorte van een kalfje: "Ik was bij een boer en het kalfje lag niet goed. Dat heb ik toen goed gelegd, het kalf werd geboren, al duurde de bevalling wel langer dan normaal. Doordat de voeding op orde was, was het kalf fit genoeg om het te redden."

"Den Haag ziet een koe als een spreadsheet in Excel", vervolgt Hietberg. "Gemiddeld kan het, maar een gemiddelde koe bestaat niet. Een boer geeft niet te veel eiwit. Eiwit is namelijk hartstikke duur. Een boer geeft eiwit omdat dit gezond is voor de koe. En nu kan de boer niet meer sturen om hun dieren gezond te houden."

De boeren zelf beleven het protest als 'gemoedelijk' en 'gezellig', al lijken ze wel onder de indruk van de voorzorgsmaatregelen die genomen zijn. Er is veel politie op de been, ook zijn er militaire voertuigen die de wegen afsluiten.

Meine Jongschaap is een van de boeren die vanuit Drenthe naar De Bilt is gereden: "Gezellig, het was druk onderweg. Allemaal versierde aanhangers en auto's, maar geen trekkers. Op zich doet het me wel wat, maar trekkers had ik mooier gevonden."

'Trekkers maken meer indruk'

Dat trekkers verboden zijn vandaag, is de boerenactievoerders toch wel tegen het zere been. "Dat steekt nog steeds. Die trekkers maken meer indruk. We doen er geen kwaad mee. Maar het belangrijkste is dat er nu volk is en dat we laten zien dat we het er niet mee eens zijn."

De voorzorgsmaatregelen vindt Jongschaap daarnaast overdreven: "Ze doen net of we terroristen zijn. Dat ze zoveel overmacht laten zien... Die jongens op de auto's doen gewoon hun werk hoor, het is ze ook van hogerhand opgelegd. Maar ik vind het een zielige vertoning dat het zo moet."