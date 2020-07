Boer Tepper protesteerde niet en bleef thuis bij zijn koeien

Hij heeft makkelijk praten, zou je kunnen zeggen. Maar Tepper is niet tegen eiwit in het voer en snapt dat niet elke boer eiwit de deur uit kan doen. "Je kunt niet van de een op andere dag omschakelen", legt hij uit. "De commissie Remkes zei al dat het maatwerk is. Je hebt in Nederland heel mooie bedrijven die heel veel melk produceren. Ze zijn superefficiënt per hectare en per koe. Moeten we die dan aan banden leggen? Of gaan we meer op bedrijfsniveau kijken welk bedrijf meer naar de intensieve kant gaat en welk naar de extensieve kant? We moeten zorgen dat we in dit land ruimte creëren voor een toekomstbestendige landbouw."

'Wel actie, geen protest'

Dus is het volgens Tepper wel tijd voor actie, maar niet in de vorm van een protest. "Laten we echt keuzes maken. De tijd van allemaal een beetje water bij de wijn doen is voorbij. Moet er bij de boer een ander stalsysteem komen, dan moet er geld op tafel komen voor die boer. Om de sector heen wordt er veel geld besteed aan de boer vertellen dat het anders moet. Maar die boer heeft daar hulp bij nodig en die keuze moet ondersteund worden."