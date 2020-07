Wildlands creëert extra ingang vanwege lange rijen voor hoofdentree

Vanwege de coronamaatregelen mogen er maximaal 5000 bezoekers tegelijk in het park zijn. Dat is ongeveer veertig procent van de normale maximale capaciteit. Ondanks dat iedere bezoeker een tijdslot voor aankomst moet reserveren, ontstond er de laatste dagen een lange rij voor de ingang.

"We zien dat er in de aankomsttijd van gasten wel wat overlap is. De één komt net iets eerder, de ander wat later, waardoor er een rij ontstaat", verklaart woordvoerder Hanneke Wijshake. "Ik keek vandaag ook naar de rij en schrok wel even. Maar de wachtrij was niet langer dan een kwartier, bleek later."

Het park roept mensen dan ook met klem op te reserveren. "Dat moet iedereen doen, want anders kom je er niet in. Wij moeten van tevoren weten hoeveel mensen er komen", legt Wijshake uit. "Ook abonnementhouders en mensen die bijvoorbeeld via de ANWB een kaart hebben gekocht. Die kunnen op onze site een aankomsttijd reserveren. Er zijn namelijk ook al dagen die helemaal vol zitten en niet meer te boeken zijn."