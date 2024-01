Daan en Lotte de populairste kindernamen van 2023

Drentse baby's kregen in 2023 het vaakst de namen Daan en Lotte. Daan is in Drenthe al meerdere jaren populair, en keert nu terug op de eerste plek. Dat blijkt uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Daan stond ook in 2020 en 2021 al op 1. In 2022 was Levi de meest gegeven jongensnaam in Drenthe. Naast Daan werden ook Noud, Noah en Milan vaak aan jongens gegeven.

Meisjes werden naast Lotte het vaakst Sophie, Lauren of Emma genoemd in Drenthe. Onder meisjesnamen varieert de populairste naam sterker. Zo was in 2022 Nora, in 2021 Milou en in 2020 Tess het populairst.

Grote regionale verschillen

Landelijk waren Noah en Julia de populairste kindernamen vorig jaar. In 2023 kregen 888 jongens de naam Noah, waarmee die van oorsprong Hebreeuwse naam voor het vijfde jaar op rij het populairst was voor jongens. 681 baby's werden Julia genoemd in Nederland. De namen verschillen van regio tot regio. Zo waren waren Hidde en Lieke in Friesland de populairste kindernamen, in Flevoland Jan en Hailey.