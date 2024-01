Extra bedreiging voor dijken door bevers die droge voeten willen

Op zoek naar droge plekjes

Volgens Rammeloo heeft de bever in het gebied van de Hunze ook last van het hoge water. "We verwachten dat de bevers er nieuwe holen zullen graven. Door de hoge waterstanden gaat zij op zoek naar nieuwe droge plekjes. Dat zijn vaak de hogere plekken, dus de dijken." En dat is volgens de waterschapsman reden om de dijken uitvoerig te controleren. Dat gebeurde ook tijdens de kerstdagen.

De gevolgen kunnen groot zijn, legt Rammeloo uit: "Een dijk kan doorbreken. Dat risico bestaat, maar het is gelukkig nog niet gebeurd. Een bever kan in één nacht een gang van tien meter graven als ze een burcht zouden maken. Onze dijken zijn ook ongeveer tien meter breed langs de Hunze."

Lastig speurwerk

Tijdens de inspectiedagen van gisteren en tijdens de Kerst zijn nog geen nieuwe holen gevonden. Die beverholen werden wel gevonden voordat het hoogwater werd. Maar dat er nog geen nieuwere holen zijn gevonden, betekent niet dat ze er niet zijn. Volgens Rammeloo van waterschap Hunze en Aa's is het zoeken naar de holen een lastige klus. "Bij de hoge waterstanden is het moeilijk om de holen te vinden, de ingangen zitten onder water. Die moeten we opsporen met een waadbroek aan of met een stok proberen af te tasten. Dus die holen hebben we nog niet kunnen aantreffen. Maar je wilt ze wel vinden als ze er zitten."

Het waterschap werkt aan verschillende bevermaatregelen. "Bij burchten plaatsen we in de zomermaanden een graafwerend gaas, zodat de bevers niet door een dijk kunnen graven. Dat hebben we gedaan op verschillende plaatsen. Qua landschapsinrichting proberen we de dijk verder weg te leggen van de Hunze, zodat het water niet direct tegen de dijk staat. Maar nog niet overal zijn we zo ver. En op sommige plekken ligt de Hunze ingesnoerd tussen twee dijkjes, dus daar moeten we goed letten op graverij", aldus Gabriël Rammeloo.

Water afvoeren