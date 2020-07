Dick Lukkien over Bernadou: Zeer interessante speler

Lukkien zelf moest het doen met tv-beelden, maar kreeg ook advies van scout Grads Fühler die hem een aantal keren live aan het werk zag. "En dan ga je met zo'n jongen in gesprek en dan blijkt er ook nog eens een hele goede kop op te zitten."

De 19-jarige middenvelder die een jaar geleden nog (tevergeefs) op proef was bij het Engelse Wolverhampton Wolves is volgens Lukkien zeer gretig en klaar voor een geheel nieuw avontuur. "Hij had eigenlijk een beetje de pech dat er bij Paris Saint-Germain geen B-ploeg meer is. Hij speelde zijn wedstrijden in de Onder 19 én de stap vanuit dat team naar de hoofdmacht is wel erg groot."

Hilal Ben Moussa

De komst van Bernadou betekent niet dat Emmen de onderhandelingen met een andere middenvelder, Hilal Ben Moussa, nu stopzet. Lukkien: "Nee hoor. Ik heb begrepen dat de gesprekken met hem positief verlopen. Bovendien wil ik Hilal er graag bij houden. Sinds zijn terugkeer, in de winterstop van het afgelopen seizoen, zijn we beter gaan spelen en ook meer punten gaan pakken. Dat lag hoogstwaarschijnlijk niet alleen aan hem, maar hij levert absoluut een positieve bijdrage. Hilal is gewoon een goede voetballer, die veel overzicht heeft en ook razendsnel in de gaten heeft hoe de tegenstander speelt."

