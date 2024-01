Zebravinkenkweker Jan Pastoor: 'Ik ben trots op al mijn zebravinken'

NK Vogel

Dit keer is het NK Vogel in samenwerking met de Dierenparade Noordshow. Dat betekent dat er niet alleen vogels aanwezig zijn maar ook andere dieren. Zo'n 10.000 in totaal. "Dat is voor ons wel heel erg mooi, want wie weet komen er dan meer bezoekers een kijkje nemen omdat er ook andere dieren te zien zijn", zegt de kweker.

Volgende week dinsdag worden de zebravinken van Jan Pastoor gekeurd. Hij neemt er dertig mee naar het NK. ''Maar ik ben trots op al mijn zebravinken."

Zijn zebravinken waren vorig jaar de mooiste en daarom werd de inwoner van Steenwijksmoer uitgeroepen tot beste inzender. Of hij dit jaar ook de beste is, is nog even spannend. "Het hangt af van de vogels, maar ook van de keurmeesters. Theoretisch kan het wel, maar ik ga er niet van uit", vertelt Pastoor.

Voor veel mensen is januari de start voor een nieuw jaar, maar het NK is voor de zebravinkenkweker juist de slotshow. "Dit is de laatste show, dus de afsluiter. En hierna begint het kweekseizoen en in september starten dan de eerste shows weer."