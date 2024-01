Temperaturen duiken onder nul, winterkampeerders in de startblokken

Wollen sokken of warme kruik

Volgens Sandee is de doorsnee winterkampeerder iemand die weet hoe ze zich kunnen voorbereiden tegen de kou. "Mensen die met hun eigen spullen komen nemen bijvoorbeeld een kruik, dikke muts, een extra slaapzak en wollen sokken mee. Een diehard winterkampeerder kan in elke soort tent kunnen overnachten." De minder ervaren kampeerders kunnen een tent huren, waarin het iets makkelijker is om het jezelf aangenaam te maken. "Onze eigen tenten zijn voorzien van houtkachels of elektrische kachels."