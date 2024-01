Miranda neemt 100 jaar oud 't Winkeltje in Diever over van moeder: 'Waarom zou je het veranderen?'

Waar winkelstraten kampen met leegstaande panden en de ene na de andere omvallende winkel, weet 't Winkeltje in Diever al honderd jaar het hoofd boven water te houden. In een eeuw tijd heeft de textielzaak slechts twee eigenaren gehad. Na 45 jaar neemt Miranda Lubbers het stokje over van haar moeder.

Als voormalig vakantiekracht nam Lubbers' moeder het eind de jaren 70 over van de oorspronkelijke eigenaar Geertje Vos. "Toen ze hoorde dat het te koop stond, hebben mijn ouders gelijk gezegd: 'Dat moeten we kopen, dat moeten we proberen'." En ook Lubbers hoefde er niet lang over na te denken. "Er kwam een tijd dat ze wist dat ze een keer moest stoppen. Toen zei mijn man: 'Waarom neem je het niet over? Makkelijker kan het niet'."

Geen verplichting

Na wat gesprekken trekt Lubbers de stoute schoenen aan. "Puntje bij het paaltje dachten we: ach ja, we kunnen het weleens proberen en zien hoe het allemaal gaat." Verplicht om geschiedenis voort te zetten, heeft ze zich nooit gevoeld, zegt ze. "Het is geen verplichting geweest. Ze hebben ons daar wel gewoon in losgelaten."

Het textielzaakje kent een trouwe klantenkring en het assortiment is in al die decennia niet veel veranderd. Van kleding tot ondergoed, en van sokken tot wol en garen. En onder andere in de verkoop van het naai- en handwerkmateriaal zit de kracht van de winkel, vertelt Lubbers. "Al die winkels verdwijnen. Die gaan langzamerhand weg en daar profiteer je dan weer van. En mensen komen voor de washandjes, de handdoeken en de ouderwetse stoflappen die hier nog zijn. Dat is gewoon mooi."

Achteraf betalen

Ook het vertrouwen dat 't Winkeltje in haar klanten heeft, zorgt er volgens Lubbers voor dat de winkel het al die jaren weet te winnen van de toenemende concurrentie. Wie de portemonnee is vergeten, mag achteraf betalen. "'Neem maar even mee, kijk maar even of het past', zo kan het hier nog steeds", legt de nieuwe eigenaar uit.

"Zo doen we het voor het bejaardentehuis ook nog: 'Neem maar even mee voor je vader of moeder. Als het niet past breng je het maar weer terug en anders kom je terug om te betalen.' Dat kan gewoon en dat gaat nog steeds goed." En voor wie het huis echt niet uit kan, gaat het winkelpersoneel op pad met een tas vol kleding.

Nostalgie

Zelfs het interieur dateert nog uit de jaren 60. Lubbers houdt het voorlopig nog zoveel mogelijk bij het oude, dus voor een radicale koerswijziging hoeven de vaste klanten van 't Winkeltje niet te vrezen. "Het wordt gewaardeerd dat het zo nog is. Mensen vinden het mooi, nostalgie. Als het goed is, waarom zou je het dan helemaal moeten veranderen? Dat is ook zonde. Dan haal je de uitstraling ook weg."