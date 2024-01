Drentse musea blij met meer bezoekers, 'maar ook onze kosten blijven stijgen'

'We komen in de buurt van een record'

Het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen heeft een 'fantastisch jaar' achter de rug, zegt Brecht van Eyndhoven. "We komen zelfs in de buurt van een jaarrecord, we zitten in ieder geval boven de 115.000 bezoekers." Het museum denkt dat vooral de voorstelling Pauperparadijs daarbij heeft geholpen. "Verder was 2023 ook echt een jaar van verbreding. De Werelderfgoed-status helpt ons en het betekent ook dat je deel uitmaakt van een gebied. Daarin zoeken we de samenwerking en dat betaalt zich ook uit."

Hogere kosten bemerkt het museum in Veenhuizen ook. "Voor ons gaat het dan vooral om energieprijzen. We hebben een flink en oud, tochtig gebouw, dus toen de hogere energieprijzen bekend werden, hielden we ons hart wel vast. Dankzij de goede bezoekersaantallen lukt het wel om dit op te vangen. Dus we komen onderaan de streep wel goed uit. Ondertussen staan we ook voor hoge kosten voor verduurzaming. Daar kunnen wij ook niet om heen, verduurzamen is een must."

Voor komend jaar heeft het museum goede hoop. "We hebben grote ambities voor de komende jaren, rondom verbouwingen en uitbreiding. Onze tentoonstellingen over Veenhuizen en het gevangeniswezen gaan in ieder geval uitgebreid worden", zegt Van Eyndhoven, die de plannen nog niet uit de doeken doet.

Het museum in Veenhuizen en museum De Proefkolonie in Frederiksoord delen een directeur; Friso Visser. Ook over De Proefkolonie is hij positief, want er kwamen meer bezoekers dan een jaar eerder. "Waarschijnlijk zitten we rond de 40.000 bezoekers, daar zijn we erg tevreden mee. We hadden het afgelopen jaar opvallend veel groepsbezoeken. We bestaan natuurlijk pas sinds 2019 en kort daarna gingen we al op slot door corona, dus echt vergelijkingsmateriaal hebben we niet."

'We moeten nu echt risicoreserve opbouwen'

Ook bij het museum in Frederiksoord zijn de vaste kosten gestegen, zegt Visser. "Dankzij de goede bezoekerscijfers komen we gunstig uit, maar door ons korte bestaan hebben we geen risicoreserve opgebouwd en dat moeten we nu wel echt gaan doen."