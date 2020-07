Maatschappelijke diensttijd als opstapje naar de werkvloer

Maatschappelijke diensttijd is iets nieuws in Nederland; naast de maatschappelijke stage op de middelbare school kunnen jongvolwassenen nu ook vrijwillig een uitgebreider programma volgen. Het traject is er gekomen op initiatief van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Via de maatschappelijke diensttijd kunnen onder anderen studenten een half jaar stagelopen bij drie verschillende maatschappelijke organisaties zoals jongerenwerk, een zorg- of kindcentrum, of een zwembad.

'Diensttijd om te netwerken'

Sofie Reuvers is één van de 2.500 jongeren in Nederland die een half jaar maatschappelijke diensttijd volgt. Ze loopt stage bij verschillende initiatieven in Meppel. Deze zomer is ze druk aan de slag bij WelzijnMensenwerk, een organisatie die zich inzet voor de samenleving via onder andere jongerenwerk. "Ik ben net klaar met mijn studie en ben nu opzoek naar een baan in deze richting. Daarom wil ik graag een netwerk opbouwen en via een maatschappelijke diensttijd lukt dat heel goed", zegt Reuvers.

Lunchen met verstandelijk-beperkten

In de zomervakantie organiseert Sofie tijdens haar diensttijd onder andere gezellige middagen voor jongeren uit de stad. Zo konden ze deze week samen een lunch voorbereiden voor verstandelijk beperkte mensen uit Meppel. Kinderen konden zich hiervoor opgeven en na de lunch en een potje voetbal mochten ze als dank voor hun inzet naar het klimpark bij bad Hesselingen. Mede door dit soort activiteiten behalen jongeren die de maatschappelijke diensttijd volgen hun stagedoelen.