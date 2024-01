GGD Drenthe zet meer coronaprikken dan verwacht, vooral in de laatste weken

Ruim 91.000 mensen haalden afgelopen drie maanden een coronaprik in Drenthe. Dat meldt GGD Drenthe, die spreekt van een goede opkomst. Er was gerekend op het zetten van zo'n 75.000 prikken, maar meer mensen dan verwacht haalden een vaccinatie tegen het coronavirus.

Prikplekken

In Drenthe kon je in acht van de twaalf gemeenten terecht voor de coronaprik. Eerder waren er vier vaste priklocaties. In deze ronde koos de GGD voor acht flexibele prikplekken in Assen, Emmen, Beilen, Nijeveen, Hoogeveen, Dwingeloo, Borger en Nieuw-Roden. Bijna dagelijks werd de priklocatie op een andere locatie op- en afgebouwd.