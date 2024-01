Bert Andriessen steelt jarenlang undercover uit supermarkten: 'Pakkans kleiner door zelfscan'

Het aantal supermarktdiefstallen is het afgelopen jaar drastisch toegenomen. Bert Andriessen adviseert supermarkten hoe om te gaan met winkeldieven. Hij ziet dat stelen makkelijker is geworden door de opkomst van zelfscannen.

Bij Jumbo werd afgelopen jaar meer gestolen (100 miljoen) dan dat er winst werd gemaakt (80 miljoen), maakte de keten woensdag bekend. Vooral bij de zelfscankassa gaat het mis. Of het nou bewust of onbewust is: veel mensen rekenen hun producten daar niet af.

Business as usual voor Bert Andriessen uit Midlaren, hij helpt supermarkten met trainingen die gericht zijn op het voorkomen van diefstal bij de zelfscankassa.

Undercover

Daar heeft hij met zijn Andriessen Criminaliteitspreventie een vrij specifieke methode voor: "We gaan een dagje undercover en stelen zoveel mogelijk producten uit de winkel. Daar maken we video-opnames van die we tijdens de training bespreken met het personeel." Opvallend: In de acht jaren dat Andriessen dit doet, is hij nog nooit betrapt.

"Het stelen van spullen uit de supermarkt kan heel makkelijk zijn, maar het maakt wel uit hoe de medewerkers er mee omgaan. Als die goed opletten en de medewerker geeft alle aandacht aan de klant, dan wordt het een stuk moeilijker."

Pakkans kleiner

Ook is het bij de zelfscankassa's moeilijker om mensen staande te houden volgens Andriessen. "Als je vroeger spullen meenam uit de winkel, dan kon je gewoon worden aangehouden. Bij de zelfscankassa werkt dit ingewikkelder. Mensen scannen maar de helft van hun spullen. Bij de controle zeggen ze vervolgens dat ze het zijn vergeten en dan wordt er door een medewerker gezegd: 'kan gebeuren'. De pakkans is daardoor kleiner geworden."

Volgens Andriessen kan het al helpen om de klanten te groeten wanneer ze de winkel binnenkomen. "Tachtig procent van de winkeldiefstallen zijn niet vooraf gepland. Wanneer er in de winkel geen aandacht aan ze wordt besteed denken ze: 'Ik heb eigenlijk niet zoveel te besteden deze maand, laat ik eens wat spullen meenemen'." Volgens Andriessen is aandacht hebben voor de klant belangrijk in het voorkomen van winkeldiefstal.

Gedrag