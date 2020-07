LTO en NAJK stappen uit overleg met minister over veevoermaatregel

De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) noemen verder praten "zinloos zolang het alternatieve plan van de sector als 'onuitvoerbaar' wordt bestempeld én er geen PBL-doorrekening is."

Minister Schouten wil eiwitrijk veevoer vanaf 1 september vier maanden verbieden zodat melkveehouders minder stikstof gaan uitstoten. Boeren protesteren daar al weken tegen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekent alternatieve plannen nog door. "In afwachting van de PBL-doorrekening van het sectoralternatief eind augustus hebben de melkveepartijen met het ministerie gesproken over de praktische uitvoerbaarheid van het sectorplan. Alle demonstraties, juridische procedures en lobbyinzet ten spijt wordt er door het ministerie onvoldoende ruimte gegeven aan het gepresenteerde alternatief dat een betere situatie voor boeren moet opleveren", schrijven de partijen.

Van tafel

"Zelfs bij een positieve doorrekening door het PBL biedt het proces onvoldoende vertrouwen in het tot wasdom komen van het sectoralternatief. Er zullen nu eerst stappen richting de sector moeten worden gezet om het vertrouwen te herstellen, voordat gesprekken tot resultaat leiden. De voermaatregel moet wat de sector betreft van tafel."

De boerenbelangenorganisaties vinden dat alle sectoren stikstofreductie moeten bewerkstelligen, ook de landbouw. Ze vinden dat de minister verzandt in een papieren werkelijkheid. De sector wil met eigen, meerjarige plannen het hoofd bieden aan de stikstofproblematiek. "We stellen stappen voor die niet alleen op papier, maar ook in de echte boerenwereld werkbaar zijn. De voermaatregel heeft gewoon geen zin en is niet uitlegbaar", stellen de voorzitters.

LTO Noord

Voorzitter van LTO Noord Dirk Bruins heeft het gevoel dat de boeren niet gehoord worden door het ministerie. "Op een gegeven moment kom je op het punt dat het geen enkele zin meer heeft. We hebben heel helder aangegeven hoe we erin staan, heel veel geprobeerd met het ministerie en aangegeven dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen en daar plannen voor gemaakt. En dan komt er een voermaatregel waar je als sector niet mee uit de voeten kan, die ver af staat van de praktijk en niet goed is voor de dieren", legt Bruins uit.

Acties, gesprekken en petities hebben volgens Bruins geen zin. "De minister gaat gewoon door. Als iets wetgeving wordt, houdt het op. De goodwill die er is, met allerlei plannen die er waren hoe wij een bijdrage kunnen leveren, is weg. Dan is er in de sector ook geen ruimte om nog te gaan bewegen. Waarom zouden wij nog wel luisteren, als de minister niet luistert."

