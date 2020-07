FC Emmen en Ben Moussa bereiken akkoord: Het was pittig en duurde lang

Het hing al even in de lucht, maar vier dagen voor de herstart van de voorbereiding op het nieuwe seizoen bereikten FC Emmen en middenvelder Hilal Ben Moussa overeenstemming over een nieuw contract. De 28-jarige Utrechter tekende voor één seizoen, plus een optie voor nog een jaar.

Ben Moussa kwam in de zomer van 2017 bij FC Emmen en was twee seizoenen lang een belangrijke speler in de formatie van Dick Lukkien, al raakte hij in beide seizoenen wel zijn basisplaats kwijt. Mede daarom koos hij een jaar geleden voor een Roemeens avontuur bij Sepsi OSK, maar na een half jaar en nauwelijks speeltijd keerde hij terug naar De Oude Meerdijk.

Geen spijt

Spijt van zijn, sportief gezien, mislukte avontuur in Roemenië (hij speelde slechts één wedstrijd) had Ben Moussa niet. "Nee, zeker niet. Sterker nog, ik zou het zo weer doen", zei hij in de winterstop. "Ik heb de keuze weloverwogen gemaakt, ben niet over één nacht ijs gegaan. Alles zag er goed uit. De faciliteiten op de club, de trainer had een goed cv en ook qua financiën was alles prima. Wat er wel mis ging? De directeur van de club vertrok twee weken na mijn komst en toen is er veel veranderd, ook in de selectie. Ik heb vervolgens wel vier maanden alles gegeven om basisspeler te worden, maar die hoop bleek ijdel."

In Emmen kreeg hij al snel een basisplek, ten koste van Tom Hiariej, om die in de twee volgende maanden niet meer af te staan. De Drenten draaiden beter en beter én pakten meer punten, totdat het coronavirus een einde maakte aan de verdere ambities van FC Emmen.

'Voel me goed in Emmen'

Ben Moussa is blij met zijn contractverlenging. "Vanaf het eerste moment dat ik terug op De Oude Meerdijk was, voelde het goed,"aldus de middenvelder. "Het was dan ook geen moeilijke beslissing om hier ook komend seizoen te voetballen. Toch waren de onderhandelingen pittig en duurde het best lang, maar al met al ben ik zeker tevreden."

