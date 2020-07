Politiebond noemt reacties op agenten in burger 'misselijkmakend'

De Nederlandse Politiebond schrikt van reacties op sociale media die geplaatst worden bij beelden van agenten in burger. Het maken en plaatsen van de beelden is volgens de vakbond een zorgelijke trend.

Tijdens de boerenactiedag van gisteren doken er op sociale media beelden op van agenten die qua kleding niet te onderscheiden waren van actievoerders. De beelden werden massaal gedeeld. "Daar staan soms misselijkmakende teksten onder als 'landverraders' en 'NSB'ers', maar soms staan ook hun namen erbij en in een enkel geval hebben we zelfs geconstateerd dat het huisadres van die mensen erbij staat", zegt Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB) in het NOS Radio 1 Journaal.

Escalatie voorkomen

Springer merkt dat de online heksenjacht voor onrust zorgt bij de gezinnen van de agenten. "De meeste mensen die op de foto staan zijn reguliere politiemensen die als bijtaak hebben om bij acties af en toe in burger dienst te doen. Dat doen wij vooral om acties niet te laten escaleren, om eerder te kunnen ingrijpen, om te zorgen dat het uiteindelijk niet tot een optreden hoeft te komen van de ME", legt Springer uit.

Agenten in traditioneel uniform die zich in de menigte mengen zouden ongewenste reacties kunnen oproepen en dus kiest de politie ervoor minder opvallende agenten in te zetten. "Er wordt geprobeerd om escalatie te voorkomen door de demonstratie beter aan te voelen. Als er zoals gister een raddraaier is die niet komt waar al die boeren voor komen, dan kunnen we die er snel uithalen. Dan vind ik het walgelijk om dit soort dingen te doen", doelt hij nogmaals op het delen van de beelden.

Coronaprotest

"We constateren dat met de laatste acties, de acties in Den Haag rond corona en nu met de boerenacties, dit soort beelden opduiken. Ik vind het belangrijk om aan te geven dat dat niet per se door die groepen die actievoeren hoeft te zijn gebeurd. Je ziet ook gister bij de boerenacties dat er mensen zijn aangehouden die geen deel uit maken van de actievoerders", zegt hij namens de NPB. "Het is belangrijk dat dit probleem nu gezien wordt. Daar moeten we het met elkaar over hebben. De belangrijkste actie moet komen van maatschappij, dat we dit met zijn allen niet moeten willen."

