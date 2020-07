Curieuze Collecties: 'De manier waarop JFK over politiek sprak was helemaal nieuw'

"Hij en zijn vrouw waren bijna filmsterren. Zo'n uitstraling hadden ze", zegt Patist. John F. Kennedy en Jackie Kennedy kijken ons lachend aan vanaf een campagnefoto in een van de albums van Patist.

Kennedy, ook bekend onder zijn initialen JFK, werd in 1961 gekozen tot 35ste president van de VS. Patist zag de president voor het eerst in een krant: "Daar stond een jongeman met een brede grijns en een kuif en die sprak mij direct aan."

Een handtekening bemachtigen

Kennedy sprak heel veel jongeren aan. "Omdat hij zo jong was. Politici waren oude kale mannen in die tijd. En de manier waarop hij over politiek sprak was helemaal nieuw."

De president kreeg dan ook ontzettend veel fanmail in die tijd. Ook Patist probeerde op die manier een handtekening te bemachtigen. "Iedere duizendste brief zou door hem beantwoord worden. Ik schreef ook een brief en daarna begon het lange wachten."

Hij en zijn vrouw Jackie waren bijna filmsterren." Co Patist

Het duurde bijna een jaar voordat Patist weer iets hoorde. In de tussentijd was hij van Den Haag verhuisd naar Wageningen. "Ik heb heel veel geluk gehad. De brief was naar het oude adres gestuurd in Den Haag, maar die mensen hebben hem doorgestuurd. Wel naar het verkeerde huisnummer. En die mensen hebben de brief opengemaakt en bij ons bezorgd."

De handtekening kwam een week nadat Kennedy in 1963 werd vermoord. "Dat maakt het wel heel bijzonder."

'Je schrikt je wezenloos'

Op 22 november 1963 reed Kennedy met zijn vrouw in een open limousine door de Amerikaanse stad Dallas, toen hij beschoten werd. Een schot door het hoofd werd hem fataal.

"Je schrikt je wezenloos", zegt Patist. Hij was op dat moment op een speciale avond met studiegenoten. "Iedereen in de zaal reageerde geschokt. Dit kan niet waar zijn."

Na de moord op Kennedy werden de Kennedy-spullen een rage. Er werden bijvoorbeeld kopjes en glazen, postzegels en munten gemaakt. Alles met zijn afbeelding erop. En die begon ook Patist te verzamelen.

'Ze leken bijna filmsterren.' (Rechten: RTV Drenthe)

Bill Signer Pen

De collectie van Patist staat uitgestald in een grote kast in zijn werkkamer. Er liggen onder meer flyers met handtekening, relatiegeschenken uit het Witte Huis en in de hoek staat een kartonnen torso van de president.

"Wat echt bijzonder is, is deze pen", zegt Patist terwijl hij een vulpen met een doorzichtig handvat omhoog houdt. "Een Bill Signer Pen. Die werd gebruikt bij het ondertekenen van wetten." Op de pen staat: The President The White House. Patist heeft ook een foto die bewijst dat de president deze pen echt ter hand heeft genomen.

Handgeschreven briefje

Ook heeft Patist een handgeschreven briefje van Kennedy. Daar staat ook een klein zeilbootje op getekend. "Hij tekende vaak tijdens vergaderingen. En dan bij voorkeur zeilbootjes, want hij was een zeilfanaat."

Veel van de waardevolle items uit Patists collectie komen uit het presidentiële vliegtuig, het presidentiële jacht of het Witte Huis zelf. Maar mist er nog iets? "Er zijn nog wel een paar dingen die ik zou willen toevoegen. Maar die gaan helaas mijn portemonnee te boven!", zegt Patist lachend.

Elke werkdag een verhaal

De zomerrubriek is tot en met 8 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.

Heb jij een vraag?

Jij mag ons aan het werk zetten! Is jou iets opgevallen in je omgeving of heb je een vraag die te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.