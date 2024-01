Gemaal in Zwartsluis draait overuren om hoogwater in Meppelerdiep af te voeren

Gevaarlijk

"Als het water zakt dan kan afval, dat in het water drijft, de dijk beschadigen. Met name boomstammen en grote stukken hout vormen een probleem", zegt Grotenhuis. Als het kan, wordt het afval door het waterschap uit het water gehaald. In veel gevallen is dat echter nog niet mogelijk omdat het water te hoog staat en het te gevaarlijk is om de dijk op te gaan.

"We zien die rommel ook hier voor de inlaat van het gemaal en daar halen we het wel zoveel mogelijk weg", zegt hij. "Ook wat betreft de muskusratten en bevers is er extra alertheid. Die beesten graven gaten in de dijk die in het ergste geval een dijkdoorbraak kunnen veroorzaken."

Nieuwe hoogwaterpiek

Hoewel het waterpeil in de grote rivieren op dit moment daalt, is de rust mogelijk van korte duur. Het waterschap verwacht aankomend weekend namelijk opnieuw een hoogwaterpiek. Er komt veel water vanuit Duitsland naar ons land. In combinatie met een mogelijk opstekende harde wind vanuit het westen kan dat opnieuw voor problemen zorgen. Dus het drukke 24-uursschema blijft voorlopig gehandhaafd voor de mannen van het gemaal.