Honderd jaar oud heidelandschap

De tentoonstelling laat schilderijen zien van kunstenaars uit de negentiende en twintigste eeuw die de natuur van Drenthe ontdekten en op doek vastlegden. ROEG! licht een aantal van de schilderijen uit, waaronder Landschap bij Gasselte van Jan Gerrit Jordens.

De Ploeg

Jordens was lid van schilderscollectief De Ploeg dat in 1918 in Groningen opgericht werd. Twee jaar eerder had hij een baan als tekenleraar aan de Rijks Hogere Burgerschool in Groningen aanvaard. Hij schilderde ook in Drenthe. "Je ziet hoe hij op een hele mooie manier met felle kleuren en veel expressie het landschap vastlegt", vertelt Annemiek Rens, conservator van het Drents Museum.

In de buurt van Gasselte

Bertil Zoer van Het Drentse Landschap neemt ons mee naar het landschap van Jordens, naar het Drouwenerzand om precies te zijn. Dit heidegebied ligt ten noorden van Gasselte. "Als we de historische kaart uit 1927 bekijken dan zien we daar een heidelandschap op zoals we dat hier ook zien, met een keuterijtje. Vermoedelijk is dat ergens in de randzone van het dorp geportretteerd. Als we daar nu heen lopen krijgen we een totaal ander beeld."

Als Jan Jordens nu dat schilderijtje zou maken, dan zou hij waarschijnlijk hier gaan staan" Bertil Zoer van Stichting Het Drentse Landschap

De lijsterbes in het schilderij valt op. "Als ik een schilderij op de hei zou maken, zou ik ook een plek zoeken met een lijsterbes," aldus Zoer. "De bessen beginnen nu te kleuren en straks in augustus zijn ze knaloranje. Van een afstandje zie je dan die bossen met prachtige oranje toefjes erin. Als Jordens nu dat schilderijtje zou maken. dan zou hij waarschijnlijk hier gaan staan. Het enige wat hem niet lukt is dat keuterijtje erin schilderen."

Barbizon van het Noorden

De tentoonstelling laat schilderijen, grafiek en tekeningen zien van kunstenaars zoals Jozef Israëls, Hendrik Willem Mesdag, Vincent van Gogh, Julius van de Sande Bakhuyzen en Max Liebermann, in combinatie met nog niet eerder getoonde en onbekende stukken uit de collectie van het Drents Museum. De werken laten de heidevelden, hunebedden, akkers en dorpen van Drenthe rond 1900 zien.

Volgens het Drents Museum kan er een vergelijking worden gemaakt met het Franse Barbizon, waar kunstenaars zich in de negentiende eeuw verzamelden om de natuur te schilderen, vaak in de open lucht. Drenthe vervult eenzelfde rol als Barbizon met kunstenaarsdorpen als Zweeloo, Rolde en Vries als verzamelplekken.

