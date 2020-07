Vera Beuke nieuw gezicht van RTV Drenthe

Vera (26) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde daarna een master Journalistiek. In september vorig jaar kwam ze stage lopen bij ROEG! "Als stagiaire had ik regelmatig contact met de nieuwsredactie. Onderwerpen voor ROEG! en nieuws liggen soms best dicht bij elkaar", zegt ze. "Toen mijn stage erop zat, heeft de eindredactie gevraagd of ik wilde blijven als bureauredacteur en verslaggever voor het nieuws."

Grote verrassing

Toen RTV Drenthe een screentest hield, leek het haar leuk om eens te doen en tot haar verrassing viel de keuze op haar. "Ik had nog nooit eerder in de studio gestaan. Wel heb ik ervaring opgedaan als vrijwilliger bij OOG TV, de lokale nieuwszender van de stad Groningen."

"We hebben heel veel talent in huis, dat werd bevestigd tijdens de screentest die we hebben georganiseerd. Daar kwamen maar liefst zes serieuze kandidaten uit. Uiteindelijk is de keus op Vera gevallen", reageert directeur/hoofdredacteur Dink Binnendijk. "Roy van Gool wordt als plaatsvervanger ook toegevoegd aan ons presentatieteam."